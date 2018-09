Budowa placówki SG w Dubeninkach rozpoczęła się w tym roku. Budynek administracyjny będzie miał 1200 m kw., zaś obiekty garażowe 400 m kw. Zostanie także wybudowana wieża obserwacyjna. Obiekt powstanie do końca 2019 roku.

"To ważna placówka, bo położona jest w takim miejscu, które ma szczególne znaczenie, przy trójstyku granic i przy przesmyku suwalskim. Tutaj ochrona granicy Polski i zarazem zewnętrznej granicy Unii Europejskiej jest zadaniem pierwszej wagi" - powiedział w poniedziałek Zieliński.

Wiceminister powiedział także, że cała straż graniczna w Polsce dobrze pracuje, także poza granicami kraju i jest dumny z tej formacji. Dodał, że lepsze warunki pracy, to motywacja do jeszcze lepszej służby.

"Ta budowa jest możliwa dzięki programowi modernizacji służb mundurowych. Bez tego programu znacznie trudniejsze byłoby podjęcie decyzji o budowie. Mamy w Polsce 94 placówki straży granicznej i wszystkie one są objęte w jakimś stopniu tym programem" - powiedział wiceminister SWiA.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ma w Dubeninkach strażnicę, gdzie pracuje kilkudziesięciu funkcjonariuszy, ale jak powiedział PAP rzeczniczka oddziału Mirosława Aleksandrowicz, nie są to dobre warunki dla funkcjonariuszy. "To stary budynek. Te warunki się diametralnie zmienią, gdy będzie nowy obiekt. Wszyscy się z tego cieszymy" - dodała Aleksandrowicz.

"W obecnej sytuacji migracyjnej widzimy, jak istotna jest skuteczna ochrona granic i terytorium Rzeczpospolitej przed tymi, którzy nie powinni się znaleźć na naszym terenie, jeśli nie spełniają warunków. Procesy migracyjne to coś naturalnego we współczesnym świecie, ale trzeba to kontrolować i chronić się przed ruchem nielegalnym" - powiedział podczas uroczystości Zieliński. Wiceminister podkreślił, że nowy obiekt przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszej granicy.

"Inwestujemy z infrastrukturę nowoczesny sprzęt, ale przede wszystkim inwestujemy w funkcjonariuszy, bo to wy stoicie na pierwszej linii, a my musimy wam zapewnić dobre i godne warunki" - powiedział komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga.(PAP)

autor: Jacek Buraczewski