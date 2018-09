Comarch liczy na wzrost sprzedaży systemów ERP o 15-17% r: r w 2018 r.



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Comarch zakłada, że wzrost przychodów ze sprzedaży systemów ERP wyniesie ok. 15-17% r/r w całym 2018 r., w tym wzrost na polskim rynku wyniesie ok. 20% r/r, poinformował wiceprezes Zbigniew Rymarczyk.

"30% wzrostu na polskim rynku nie utrzyma się, ale myślę, że 20% wzrostu w całym roku powinno być. W II półroczu będzie mniejsza dynamika. Jeśli chodzi o przyszły rok, to 30% będzie trudno utrzymać, ale dwucyfrowy wzrost powinien być" – powiedział Rymarczyk podczas konferencji prasowej.

W I poł. 2018 r. sprzedaż segmentu wzrosła o 19% r/r do ponad 136 mln zł, w tym wzrost na polskim rynku wyniósł 30% r/r. Sprzedaż za granicą wzrosła o kilkanaście procent, w tym w Niemczech o kilka, a we Francji o ok. 20% r/r, poinformował także wiceprezes.

"Łącznie będzie 15-17% wzrostu r/r w całym biznesie ERP i za cały rok" – powiedział.

Podkreślił, że w czerwcu Comarch podpisał pięcioletni kontrakt z francuską siecią odzieżowo-obuwniczą La Halle. Obecny wzrost zakontraktowania w segmencie ERP wynosi kilkanaście procent.

Dodał, że segment ERP raczej nie będzie najszybciej rosnącym segmentem w grupie w tym roku.

Jednocześnie wskazał, że rentowność segmentu "rośnie bardzo dynamicznie".

Rymarczyk podtrzymał też ogłoszonego w 2016 r. "Planu 7500", który zakłada osiągnięcie wartości 500 mln zł sprzedaży systemów ERP do 2023 r. i utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przez cały ten okres.

"Żeby osiągnąć 500 mln zł sprzedaży, musimy wychodzić za granicę. Przyglądamy się możliwościom akwizycji, ale nie jest to podstawową strategią. Jakbyśmy kogoś przypadkowo kupili, to możemy skrócić ten plan" – powiedział wiceprezes.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)