Vistula Group liczy na finalizację połączenia z Bytomiem do końca tego roku



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Najważniejszym celem Vistula Group w obszarze działań strategicznych na rok 2018 rok będzie pomyślne sfinalizowanie transakcji połączenia ze spółką Bytom, podała Vistula. Zarząd szacuje, iż poprawa marży brutto marek Vistula, Wólczanka oraz Bytom może wynieść 1,5-2 punkty procentowe, co powinno przełożyć się na ok.8-10 mln zł synergii rocznie.

"Po uzyskaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, obecnie spółka oczekuje na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzającą do publikacji memorandum informacyjne dotyczące emisji akcji połączeniowych serii O. Po jej otrzymaniu, odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom. Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę na połączenie przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group S.A. za 1 akcje Bytomia, sądowa rejestracja połączenia i wymiana akcji łączących się spółek mogłyby dojść do skutku do końca 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Po zakończeniu kwestii formalnych, priorytetem zarządu będzie osiągnięcie synergii, zarówno przychodowych, jak i kosztowych. Synergie przychodowe powinny być widoczne poprzez poprawę marży brutto w wyniku wspólnej polityki zakupowej głównie na rynkach zagranicznych, podkreśliła spółka.

"Zarząd szacuje, iż poprawa marży brutto marek Vistula, Wólczanka oraz Bytom może wynieść 1,5-2 punkty procentowe, co powinno przełożyć się na ok.8-10 mln zł synergii rocznie. Synergie kosztowe powinny być osiągnięte w obszarach kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu i powinny wynieść ok. 2 mln zł rocznie. Zarząd oczekuje, iż całość synergii będzie widoczna w wynikach 2020 roku, natomiast pierwsze efekty powinny być widoczne w 2019 roku" - napisano dalej.

UOKiK wydał zgodę na połączenie Vistula Group i Bytomia w połowie sierpnia 2018 r. Vistula Group i Bytom złożyły 5 września ub. r. do UOKiK wniosek o zgodę na połączenie. W połowie listopada Urząd wydał postanowienie o przedłużeniu o 4 miesiące postępowania antymonopolowego. Vistula oceniła wówczas, że termin połączenia spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r.

W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82.

Na początku czerwca ub. r. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group.

Zarówno Bytom, jak i Vistula Group specjalizują się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej, markowej odzieży męskiej w salonach własnych i franczyzowych na terytorium Polski. Dodatkowo, Vistula Group poprzez swoje spółki zależne prowadzi sprzedaż odzieży damskiej oraz luksusowej biżuterii i zegarków.

(ISBnews)