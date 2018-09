"Kurs EUR/PLN, wspierany przez poprawiający się w ostatnim czasie globalny sentyment spadł wczoraj poniżej poziomu 4,28 schodząc poniżej linii trendu wzrostowego trwającego od kwietniowego minimum. Technicznie ruch ten otwiera drogę do kontynuacji ruchu spadkowego w kierunku 4,25" - napisano w porannym raporcie Raiffeisen Polbanku.

"Fundamentalnie o tym, czy możliwe jest przetestowanie tego poziomu już w tym tygodniu, zadecydować mogą notowania kursu EUR/USD. Szanse na to będą spadać, jeśli kurs głównej pary walutowej miałby w najbliższych dniach trwale zejść poniżej wsparcia na 1,1690" - dodano.

Zdaniem ekonomistów z Banku Pekao, trwalsze umocnienie złotego wymagałoby osłabienia dolara na szerokim rynku. Ekonomiści z Banku Millennium zwracają natomiast uwagę, że dolar umocnił się w reakcji na środowy komunikat Fed.

"Wynik wczorajszego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to zwiększenie prawdopodobieństwa scenariusza jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku (z ośmiu członków oczkujących jej w czerwcu do dwunastu z szesnastu obecnie) oraz wzmocnienie oczekiwań na trzy podwyżki kosztu pieniądza w roku przyszłym, co obok podkreślanych przez szefa Fed optymistycznych perspektyw amerykańskiej gospodarki i braku wpływu dotychczasowych skutków wojny handlowej znalazło odzwierciedlenie w umocnieniu dolara" - napisali w porannym raporcie.

RYNEK DŁUGU

Ekonomiści z Santander Bank Polska spodziewają się w czwartek dalszych spadków rentowności krajowych obligacji w ślad za rynkami bazowymi.

"Ograniczeniem dla silniejszych spadków mogą być wczorajsze wypowiedzi Donalda Trumpa, który wyraził niezadowolenie z negocjacji z Kanadą (w ramach NAFTA), które przełożyły się na spadek popytu na ryzykowne aktywa" - napisali w porannym raporcie.

Ekonomiści z Banku Pekao zwracają uwagę, że krajowe SPW skorzystały na spadku rentowności obligacji na rynkach bazowych, a teraz kluczowy będzie, publikowany w piątek, harmonogram podaży obligacji skarbowych na IV kwartał.

Zdaniem analityków z PKO BP, w najbliższych dniach na krajowym rynku może dojść do lekkiego spadku rentowności obligacji, jednak decyzja i komentarz FOMC po wrześniowym posiedzeniu w średnim terminie powinny ciążyć globalnemu rynkowi długu.