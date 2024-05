Polska Grupa Górnicza to największa polska spółka węglowa. W jej skład wchodzi siedem kopalń: KWK ROW (w jej skład wchodzą ruchy: Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), KWK Ruda (ruch Bielszowice i Halemba), KWK Piast-Ziemowit (ruch Piast i Ziemowit), KWK Bolesław Śmiały, KWK Sośnica, KWK Staszic-Wujek (ruch Murcki-Staszic i Wujek) oraz KWK Mysłowice-Wesoła.

Reklama

W kwietniu w sklepie PGG można było zauważyć wiosenne obniżki cen. Tym samym można było kupić węgiel w mniejszych ilościach (nawet w pojedynczych workach o wadze 20 kg) w składach Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Obecnie sklep PGG może pochwalić się rekordową liczbą zarejestrowanych dostawców - 220. Teraz dodatkowo oferuje klientom możliwość skorzystania z wydłużonej ważności kodów rabatowych w ramach promocji "Aktywny Klient 2023".

Przedłużenie promocji na węgiel

Reklama

Sklep PGG ogłasza, że kody rabatowe na węgiel, przyznane w ramach promocji "Aktywny Klient 2023" i wygasające 30 kwietnia 2024 roku, zostaną przedłużone o kolejny miesiąc. To z kolei oznacza, że klienci, którzy nie zdążą w tym miesiącu wykorzystać kodów rabatowych na węgiel, będą mogli to zrobić do końca maja 2024 roku.

Co daje kod rabatowy?

PGG podkreśla, że dzięki kodom rabatowym cena każdej tony węgla w ich sklepie internetowym jest niższa o 250 złotych, niezależnie od rodzaju węgla.

Przypominamy też, że można już teraz korzystać kodów rabatowych przyznanych na maj i czerwiec - zaznacza PGG.

"Aktywny klient 2023". Co to za promocja?

Warunkiem skorzystania z promocji i otrzymania kodu rabatowego było złożenie i odebranie zamówionego towaru w sklepie PGG w okresie od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Należy jednak pamiętać, że kody rabatowe posiadają określony termin ważności.

Sklep PGG postanowił jednak rozszerzyć tę promocję na wszystkich klientów, którzy z różnych powodów nie mieli możliwości wykorzystać kodów, których ważność wygasła 30 kwietnia 2024 roku.

Co zrobić, aby skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji "Aktywny Klient 2023", konieczne jest zalogowanie się na swoje konto w sklepie PGG, a następnie skopiowanie kodu z kuponu do odpowiedniego pola podczas zakupu węgla. W ten sposób cena powinna automatycznie zostać obniżona o 250 zł.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie Promocji "Aktywny Klient 2023" i na koncie klienta na stronie https://sklep.pgg.pl/ - informuje PGG.