PGNiG planuje jeszcze we wrześniu kolejny odwiert na złożu Rehman w Pakistanie



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza systematycznie zwiększać wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie i umacniać swoją pozycję na tamtejszym rynku. Jeszcze w tym miesiącu spółka planuje wykonanie kolejnego odwiertu na złożu Rehman, zaś na obszarze koncesji Kirthar zaplanowano prace sejsmiczne 2D i 3D w celu wytypowania kolejnych złóż do eksploatacji, poinformowała spółka.

Obecnie dzienna produkcja ze złóż w Pakistanie, na których operuje PGNiG osiągnęła poziom prawie 1 mln m3.

"W Pakistanie eksploatujemy dwa złoża - Rehman i Rizq, ale widzimy realne szanse wykorzystania kolejnych projektów na koncesji Kirthar. Stopniowo rozbudowujemy także możliwości miejscowej infrastruktury kopalnianej" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w materiale "Rzeczpospolitej", który powstał we współpracy z PGNiG.

Koncern posiada w koncesji Kirthar 70% udziałów i jest jej operatorem. Pozostałe udziały należą do Pakistan Petroleum Limited, jednej z największych lokalnych firm naftowych.

"Obecnie wydobycie na złożu Rehman prowadzone jest z pięciu odwiertów. Z kolei na na złożu Rizq - z dwóch następnych. Już teraz z obu złóż wydobywa się dziennie blisko 1 mln m3 gazu, z czego na PGNiG przypada około 670 tys. m3. W przeliczeniu na gaz wysokometanowy dobowa produkcja wynosi 834,8 tys. m3, a udział PGNiG - 584,4 tys. m3." - czytamy dalej.

Jak podała "Rz", wkrótce PGNiG może zwiększyć produkcję, bowiem jeszcze we wrześniu na złożu Rehman planowane jest rozpoczęcie wiercenia kolejnego odwiertu eksploatacyjnego o nazwie Rehman-5. Ponadto na obszarze koncesji Kirthar zaplanowano prace sejsmiczne 2D i 3D w celu wytypowania kolejnych złóż do eksploatacji.

Koncern pozyskał w ubiegłym roku z pakistańskich złóż 150 mln m3 błękitnego paliwa (po przeliczeniu pozyskanego surowca na gaz wysokometanowy i uwzględnieniu posiadanych udziałów w koncesji). W 2016 r. wydobycie sięgnęło 59 mln m3, a w 2015 - 52 mln m3. Zasoby w złożu Rehman przypadające na PGNiG wynoszą 6,96 mld m3 gazu zaazotowanego, a w złożu Rizq - 2,44 mld m3 gazu zaazotowanego.

"PGNiG sprzedaje gaz wydobywany w Pakistanie na rynku lokalnym. Surowiec pozyskiwany ze złóż niekonwencjonalnych na tamtejszym rynku jest dodatkowo premiowany poprzez system taryf. Na koncesji Kirthar wydobywa się tzw. tight gas, dla którego w Pakistanie określono wyższą taryfę niż dla surowca pozyskiwanego ze złóż konwencjonalnych" - czytamy także.

Od 2015 roku na złożu Rehman działa kopalnia gazu, pierwsza taka instalacja uruchomiona przez PGNiG poza Polską. Dzięki niej możliwa jest eksploatacja złóż Rehman i Rizq. Oddział spółki w Pakistanie zatrudnia około 70 osób, z czego zdecydowaną większość stanowią miejscowi specjaliści. Firma współpracuje z podwykonawcami z Polski i Pakistanu.

"Poprzez aktywne członkostwo w PEPPCA, organizacji zrzeszającej firmy poszukiwawczo-wydobywcze, PGNiG bierze udział w kształtowaniu prawa naftowego w Pakistanie. O skuteczności naszych działań świadczy m.in. wprowadzenie z inspiracji spółki tzw. Tight Gas Policy. Regulacja umożliwiła osiągnięcie 40-proc. podwyżki cen gazu pochodzącego ze złóż niekonwencjonalnych" - powiedział dyrektor Oddziału Operatorskiego PGNiG SA w Pakistanie Andrzej Kaczorowski.

W Pakistanie działają też firmy zależne od PGNiG. Exalo Drilling świadczy tam usługi wiertnicze.

Jak podano w materiale, PGNiG traktuje Pakistan jako kraj perspektywiczny pod względem rozwijania działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Świadczy o tym m.in. podpisane w marcu porozumienie z Mari Petroleum Company Limited, jedną z największych firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu w Pakistanie. Obie spółki mają w przyszłości współpracować przy projektach poszukiwawczo-wydobywczych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

