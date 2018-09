Kusi mnie, żeby na początku zapytać, ile może powiedzieć wolnościowiec zatrudniony w państwowej spółce strategicznej? Co zostanie z tej rozmowy po autoryzacji?

Wszystko. Instytucja autoryzacji to komunistyczny wynalazek nadający się do likwidacji. Jeśli ktoś coś powiedział, to powiedział. Trzeba było się zawczasu zastanawiać, co się mówi. (śmiech) Trzy dekady demokracji, a autoryzacja wciąż funkcjonuje. Dziwi mnie to.

A czy ty się dobrze zastanowiłeś, gdy – będąc jeszcze maturzystą – zadałeś publicznie pytanie Jeffreyowi Sachsowi, ile właściwie zarabia na „tym doradzaniu Polsce” przy procesie transformacji ustrojowej? Tak to było?

Poszliśmy z kolegami na otwarte spotkanie z profesorem Sachsem w siedzibie Solidarności i zajęliśmy miejsca w pierwszych rzędach, bo polskim zwyczajem cała widownia usadowiła się jak najdalej od gościa. I tak, faktycznie zapytałem go o zarobki. I o to, jak robić kapitalizm w państwie, w którym nie ma kapitału.

W 2018 r. oba te pytania wciąż są aktualne. Pierwsze – o zarobki Sachsa – dotyczy tak naprawdę jawności procesu legislacyjnego i finansowania tych, którzy nań wpływają...

Zgadza się. W Polsce z jakichś względów, może historyczno-kulturowych, takich pytań się unika. To, skąd mamy pieniądze, może wpływać na to, jakie mamy poglądy. Opinia rzekomo niezależnego profesora z rzekomo niezależnego think tanku na komisji sejmowej w tej czy innej sprawie nie jest niezależna. Każde zachowanie jest politycznie i społecznie uwarunkowane. Nie istnieje niezależny byt, jak profesor czy autorytet, który obiektywnie najlepiej wie, czym jest interes ogółu. Interes ten ustalamy w procesie politycznym, a dla jego określenia jest potrzebna możliwie pełna jawność życia publicznego. Jestem zwolennikiem wprowadzenia jawności finansowania wszystkich osób i organizacji wpływających na legislację. Ale można iść jeszcze dalej i zastanowić się, czy jawnością nie objąć zarobków wszystkich obywateli. W Szwecji można sprawdzić PIT każdego obywatela. Można się oburzać, że to naruszenie prywatności, ale w XIX czy XX w., gdy większość ludzi żyła w małych miasteczkach, wiedzieli o sobie wszystko. Był to element kontroli społecznej. Niestety, dzisiaj problemem jest nie tylko to, kto dane opinie finansuje, ale i jawność samych opinii. Weźmy słynne ekspertyzy, na które powoływał się Bronisław Komorowski, podpisując ustawę o rozbiorze otwartych funduszy emerytalnych (OFE), a których dotąd nie ujawniono.

I to mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Czy to nie kuriozalne?

Oczywiście, że kuriozalne. Co to za władza, która nie dzieli się z obywatelami dokumentami, które rzekomo potwierdzają konstytucyjność zmiany aktów prawnych? W Polsce władza ukrywa swoje działania przed oceną obywateli. Wiemy o nich tylko to, co uda się wyciągnąć na światło dzienne dziennikarzom. Opisywaliście w DGP historię sędziego, który sfałszował protokół z rozprawy. Kazał podwładnej wyrwać z niego kartki i zastąpić nowymi. Ze względu jednak na durną zasadę anonimizowania wyroków znamy tylko inicjały tego sędziego oraz pierwszą literę nazwy miasta, w którym pracuje, gdy normą powinno być, żeby imię i nazwisko każdego sędziego, radnego, prezydenta, posła, którego zachowanie jest przedmiotem sprawy sądowej, było jawne. Demokracja może być lepsza albo gorsza. Jeśli życie publiczne jest nieprzejrzyste, to władza staje się nierozliczalna. Wtedy demokracja jest gorsza.

Jesteś głównym ekonomistą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), spółki powołanej po to, by w ramach Planu Morawieckiego tę władzę rozszerzać także w domenie gospodarki. Czy nie oznacza to dorzucenia swojej cegiełki do budowania nieprzejrzystej i nierozliczalnej władzy?

Państwowych instytucji finansujących tak czy inaczej rozumiany rozwój jest na świecie jakieś 600–900. Występują częściej w państwach bogatszych. W USA jest ich kilka. Pytanie o istnienie instytucji takiej jak PFR nie powinno brzmieć: „czy?”, ale „jak?”. Jak to zrobić, żeby była pożyteczna? Porzućmy fałszywy dualizm „wolny rynek – państwo”. Sprawczość wspólnoty to suma sprawności władzy i zdolności społeczeństwa do jej rozliczania. Bez państwa nie będzie rynku, bo ktoś musi chronić kupców na gościńcu przed zbójcami. Bez rynku państwo by nie miało wiele do zbierania w podatkach, bo to rynek jest najskuteczniejszym mechanizmem uruchamiania w ludziach kreatywności i pracowitości. Sama silna władza czy samo silne społeczeństwo nie tworzy sprawczości wspólnoty. Tam, gdzie obywatele ufają władzy oraz widzą i wierzą, że działa ona w ich interesie, pozwalają jej na większą skuteczność. By wspólnota była sprawcza, oba jej elementy potrzebują być równocześnie silne. Zmobilizowane społeczeństwo obywatelskie samo, bez sprawnych urzędników, nie osiągnie celów, po które się zmobilizowało. Władza autorytarna czy nawet totalitarna również nie wyciśnie zbyt wiele wbrew woli obywateli. Władza nie jest naturalnie i automatycznie wrogiem czy przeciwnikiem obywateli. Dopiero władza nierozliczalna ma tendencje do szkodzenia im.

Dość popularne są koncepcje, że jest przynajmniej złem koniecznym...

Nawet najwięksi libertarianie nie emigrują do Somalii. Społeczność bez rządu jest interesującym konstruktem teoretycznym, ale w praktyce potrzeba zorganizowanej władzy, by dać nam instytucje, od których zależy nasz dobrobyt. Jak zauważał James Madison, jeden z ojców założycieli USA, gdyby ludzie byli aniołami, rząd nie byłby potrzebny, a gdyby członkowie rządu byli aniołami, nie trzeba by go kontrolować.

Jak więc idzie w Polsce przywracanie przejrzystości, rozliczalności oraz sprawczości władzy?

Jeśli chodzi o sprawczość, to na pewno wzrosła w kwestii ściągalności podatków. To krok w dobrym kierunku. Każde rozwinięte państwo umie sprawnie ściągać podatki. Teraz pojawiają się sygnały, że być może fiskus rozumie uszczelnianie jako konieczność bycia coraz bardziej opresyjnym względem podatników. Nie mamy danych, które by były zbierane w sposób systematyczny, ale pojawiają się dane anegdotyczne. Z tych, którymi dysponujemy, wynika, że przy mniejszej liczbie kontroli są większe ustalenia uszczupleń, co by mogło potwierdzać, że służby podatkowe sprawniej namierzają dziś oszustów, a rzadziej niepokoją uczciwych podatników. Zarazem doniesienia o wzroście opresyjności są zbyt liczne, by ich nie zbadać. Nawiasem mówiąc, zdumiewa mnie, jak można było przez 8 lat nie dostrzegać wyłudzeń vatowskich w sektorze paliwowym. Zastanawiam się, czy to była tylko głupota, czy jednak kryminał? Jeśli idzie o przejrzystość, to większych sukcesów nie widzę. Największy to wprowadzenie jawności orzeczeń majątkowych sędziów. Bronili się przed tym rękami i nogami, mówiąc, że przecież kontrolują się sami. Jawność majątku przedstawicieli władzy to konieczny mechanizm kontroli społecznej nad władzą, w tym nad władzą sędziowską.

Wymiar sprawiedliwości potrzebuje radykalnych zmian?

Tak, zdecydowanie tak! Sędziowie sami się rekrutowali, sami się awansowali, a w razie nieprawidłowości sami mieli się rozliczać. Ich władza była przez to całkowicie nierozliczalna.

Sędziowie, pozostawieni sami sobie, tylko pogłębiali tę sferę nierozliczalnej władzy. Na przykład NSA wypracował doktrynę dokumentu wewnętrznego, którego treści nie należy ujawniać obywatelom, mimo że takiego pojęcia nie ma w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Po prostu sobie wymyślili, że władza niektórych dokumentów nie musi pokazywać obywatelom i już. Wbrew ustawie!

