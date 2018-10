Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej przez UBS Group AG wśród ponad 3 tys. konsumentów w Chinach, Europie i USA. W ubiegłym roku osoby w przedziale wiekowym od 18 do 39 lat przyczyniły się w 85 procentach do wzrostu rynku dóbr luksusowych, a do 2025 roku grupa ta będzie odpowiadać za 45 procent wszystkich wydatków na towary ekskluzywne, wynika z opublikowanego w piątek raportu.

Według danych z ankiety i mediów społecznościowych przeanalizowanych przez UBS ulubionymi markami millenialsów są Gucci i Louis Vuitton. Zmieniają się też przyzwyczajenia konsumentów. Młodsze pokolenie dużo częściej deklaruje zamiar kupowania w Internecie niż starsi konsumenci, którzy nadal preferują zakupy w tradycyjnych sklepach.

Chińscy millennialsi, którzy są głównym motorem wzrostu sprzedaży, przeznaczają - podobnie jak starsze pokolenia - około 20 procent rozporządzalnego dochodu na zakup dóbr luksusowych. Według raportu młodzi Włosi i Amerykanie mają wyższe budżety niż ich starsi koledzy. Ponadto młodsze pokolenie jest bardziej optymistycznie nastawione względem przyszłości. Millenialsi mocniej wierzą w to, że ich osobista sytuacja finansowa poprawi się w ciągu 12 miesięcy.

