Porozumienie zostało ogłoszone przez austriackiego ministra finansów Hartwiga Loegera podczas debaty na spotkaniu ministrów UE w Luksemburgu.

Pojawia się ono po ponad dwóch latach rozmów na temat propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską. Umowa pozwoli państwom UE na stosowanie obniżonych, a nawet zerowych stawek VAT na publikacje elektroniczne. Obecnie są opodatkowane stawką co najmniej 15 proc., bo traktowane są jako usługi elektroniczne.

"E-book to książka, e-dziennik to gazeta! To dobra wiadomość dla prasy i sektora kulturalnego" - napisał po osiągnięciu porozumienia na Twitterze unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici.

Sprawa była pilna, bo państwa członkowskie musiały zmienić przepisy. Zobowiązywało je do tego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w 2015 r. uznał, że stosowanie obniżonej stawki VAT na elektroniczne książki i prasę, co wprowadziła Francja i Luksemburg, jest niezgodne z europejską dyrektywą o VAT.

Zdaniem sędziów e-booki i e-gazety to usługi dostarczane drogą elektroniczną, a dyrektywa obecnie wyklucza stosowanie niższych stawek dla takich usług. W wyroku z 2017 r. Trybunał stwierdził, że oferowanie książek w formie papierowej i elektronicznej jest do siebie bardzo podobne. Co za tym idzie, stosowanie różnego opodatkowania nie powinno mieć miejsca.

KE tłumaczyła, że nie chodzi o to, by kogokolwiek zmuszać do zmiany systemu VAT, a jedynie o zapewnienie państwom członkowskim większej swobody. Nowelizacja nie wprowadza żadnego obowiązku dla państw członkowskich.

Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził Parlament Europejski. Żeby jednak przepisy mogły zostać przyjęte, potrzeba było jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Obecnie, zgodnie z dyrektywą o VAT, państwa unijne mogą stosować obniżoną, a w niektórych przypadkach nawet zerową stawkę tego podatku na publikacje drukowane, jak książki, gazety i czasopisma. Jednak elektroniczne wydania tych publikacji muszą już być objęte podstawową stawką VAT, z wyjątkiem książek cyfrowych dostarczanych na nośniku fizycznym, jak np. CD.