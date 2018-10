TPP to wielostronna umowa handlowa obejmująca obecnie 11 państw, w tym poza Japonią m.in. Kanadę, Meksyk, Australię, Wietnam i Malezję. Stany Zjednoczone również należały do TPP do czasu decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który wycofał swój kraj z układu.

"FT" podkreśla, że dołączenie do TPP byłoby dla Wielkiej Brytanii szansą na zawarcie nowych porozumień o wolnym handlu ze "znaczną i szybko rosnącą częścią światowej gospodarki". Będzie to jednak możliwe tylko wówczas - zaznacza gazeta - gdy Zjednoczone Królestwo opuści unię celną i będzie mogło ustalać własne cła.

W rozmowie z "FT" Abe ocenił, że choć po wyjściu z Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo straci swoją rolą "bramy wjazdowej" do Europy, wciąż pozostanie krajem "wyposażonym w globalną siłę".

Jednocześnie japoński premier podkreślił, że liczy, iż zarówno Bruksela, jak i Londyn "wniosą (w proces negocjacji w sprawie brexitu - PAP) swoją mądrość i przynajmniej unikną tzw. chaotycznego brexitu".

Abe zauważył, że tzw. okres przejściowy po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE będzie "kluczowy" dla japońskiego biznesu. Jak podkreśla "FT", tacy japońscy producenci jak Toyota czy Nissan w latach 80. XX wieku pomogli w ożywieniu brytyjskiej gospodarki poprzez umiejscowienie w tym kraju swoich europejskich biur, ale obecnie "są sfrustrowani brakiem przejrzystości" co do brexitu. Brytyjska gazeta przypomina, że m.in. Panasonic właśnie ze względu na brexit zdecydował się na przeniesienie swojej europejskiej siedziby z Wielkiej Brytanii do Holandii.

"Naprawdę mam nadzieję, że negatywny wpływ brexitu na światową ekonomię, w tym japoński biznes, będzie zminimalizowany" - powiedział w wywiadzie Abe.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku. Zgodnie z negocjowanym porozumieniem z UE o okresie przejściowym dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.