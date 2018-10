PGNiG sfinalizuje dwie umowy długoletnie na zakup LNG z USA jeszcze w tym roku



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do końca roku podpisze jeszcze co najmniej dwa kontrakty na zakup gazu LNG i będą to długoletnie umowy, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

"W lipcu tego roku zapowiadaliśmy dwudziestoletnie kontrakty na zakupy LNG, na zasadach "kupujemy ten gaz i kupujemy go tam, gdzie uznajemy to za stosowne", w tym również do Polski. Łącznie jest to 4 mln ton i po regazyfikacji będzie to prawie 5,5 mld m3 i wszystkie te umowy chcemy sfinalizować jeszcze w tym roku" – powiedział dziennikarzom Maciej Woźniak w kuluarach konferencji "Energy Future".

Wiceprezes przypomniał, że spółka na początku lipca br. podpisała wstępne porozumienia z dwoma amerykańskimi terminalami i były to właśnie umowy o przyszłych dostawach.

Podkreślił, że gaz ten jest tańszy, niż gaz rosyjski oferowany w Polsce.

"Mówię tutaj o koszcie dostawy do Polski, czyli gaz, transport i rozładunek w Polsce i to będzie gaz tańszy, niż obecnie oferowany w Polsce gaz rosyjski. Niczego nie kupiliśmy drożej od gazu rosyjskiego oferowanego w naszym kraju i niczego nie kupimy" – podkreślił odnosząc się do wcześniejszych doniesień medialnych dotyczących kosztu zakupu gazu LNG.

Wcześniej w u. miesiącu spółka poinformowała, że na początku września odebrała 40. dostawę LNG i zapowiadała wówczas, że w 2019 roku zamierza sprowadzić do terminalu w Świnoujściu co najmniej 28 dostaw LNG spośród około 38 możliwych, odpowiadających 100% przepustowości terminalu zarezerwowanej i opłaconej przez PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)