Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje, że wydobycie gazu na Podkarpaciu (ze złóż w rejonie Oddziału w Sanoku) wzrośnie do ok. 1,75 mld m3 w 2022 r., czyli o ok. 28% względem 2017 r., poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że wydobycie gazu ze złóż krajowych osiągnie ok. 3,8 mld m3 w 2018 r., a w 2019 r. "nieco więcej" niż w br., poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykona 38 nowych odwiertów oraz rozbuduje kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubuskiem i w Wielkopolsce do 2022 roku, podała spółka. Na zwiększeniu produkcji gazu ziemnego skorzystają m.in. elektrociepłownie Gorzów i Zielona Góra, które dostarczają ciepło i prąd mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Dzięki inwestycjom w sieć dystrybucyjną dostęp do gazu zyskają kolejni mieszkańcy województwa lubuskiego. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do końca roku podpisze jeszcze co najmniej dwa kontrakty na zakup gazu LNG i będą to długoletnie umowy, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>

Echo Investment zamierza rozpocząć 11 października 2018 r. ofertę publiczną do 500 tys. obligacji serii I w kwocie do 50 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. >>>>

Rada nadzorcza Dino Polska podjęła uchwały dotyczące powołania Szymona Piducha na prezesa zarządu i Michała Krauze na członka zarządu Dino Polska na kolejną kadencję, podała spółka. Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia. >>>>

Lurena Investments oraz Alior Bank podpisały umowę w zakresie restrukturyzacji Ruchu oraz znalezienia inwestora docelowego spółki, podał Ruch. >>>>





4fun Media przystąpił do skupu akcji własnych i nabył już 573 walorów, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, podała firma. >>>>

Grupa Robyg zakontraktowała 2 016 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku oraz przekazała 1 350 lokali w I-III kw. 2018 roku, podała spółka. W 2018 roku spółka planuje kontraktację na poziomie 2 700-3 000 lokali. >>>>

Polnord zakontraktował 256 mieszkań w III kw. 2018 r. (spadek o 33% r/r), z czego 133 lokali w samym wrześniu, wynika z danych ważonych udziałami spółki. W trakcie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. sprzedaż ważona udziałami Polnord wyniosła 753 lokale wobec 1 034 lokali w rekordowym dla spółki 2017 r. (spadek o 27% r/r). >>>>

Polnord spodziewa się sprzedaży dwóch biurowców w ramach Wilanów Office Park do końca tego roku, poinformował p.o. prezesa Marcin Mosz. >>>>

Instalacje do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie), projekt Grupy Lotos oraz Lotos Paliw, mają być oddane do użytku w 2021 roku, podała Grupa Lotos. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro zostanie wsparta w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). >>>>

Bank BGŻ BNP Paribas i Allegro rozpoczynają testy nowego rozwiązania do finansowania zakupów. Dzięki Ratom Od.nowa klienci Allegro mogą wielokrotnie korzystać z przyznanego im limitu kredytowego wypełniając wniosek wyłącznie za pierwszym razem. Oferta dostępna będzie dla zakupów w kategorii Sport i Turystyka, a docelowo dla wszystkich klientów Allegro, podał bank. >>>>



Zakończyła się rozbudowa zakładu stopów wstępnych Grupy Alumetal w Gorzycach, która trwała od sierpnia zeszłego roku, podała spółka. Celem inwestycji o wartości ostatecznie ok. 60 mln zł był wzrost mocy produkcyjnych (z 8 do ponad 20 tys. ton rocznie) oraz wejście do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów tego rodzaju stopów w postaci drutu, a nie tylko wafli. >>>>

Tankowiec New Vision o ładunku 130 tys. ton ropy z Nigerii dotrze do Gdańska w połowie października, poinformowała spółka. >>>>

Santander Bank Polska - w związku ze spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej z 14 grudnia 2017 r. - nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10% kapitału zakładowego DBPL za łączną kwotę 257 959 800 zł, podał Santander Bank Polska. >>>>



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 861,31 mln zł w okresie styczeń-wrzesień br., co oznacza wzrost o 27,64% r/r, podała spółka. Auto Partner podkreśla, że dane te uwzględniają korektę przychodów z umów lojalnościowych w poprzednich miesiącach. >>>>