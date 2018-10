Źródło: ISBnews

Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy do 4,4% w tym roku, zaś w kolejnym roku spowolni do 3,5%, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to podwyżkę wobec prognozy na 2018 r. prezentowanej w kwietniu o 0,3 pkt proc.