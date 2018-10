Medinice uzyskał patent na wynalazek EP-Bioptom na rynku amerykańskim



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Medidata - spółka zależna Medinice - uzyskała amerykański patent, wydany przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pod nazwą 'EP-Bioptom', podało Medinice.

"EP-Bioptom to elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny przeznaczony zwłaszcza do pozyskiwania biopsji endomiokardialnej tkanek serca, który jest naprowadzany i monitorowany przy pomocy systemu mapowania elektroanatomicznego 3D. Ponadto EP-Bioptom przeznaczony jest również do wykonywania zabiegów biopsji mięśnia sercowego, która jest inwazyjnym badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Medinice przypomina, iż Medidata posiada już patent na wynalazek EP-Bioptom przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Złożone zostały również wnioski patentowe w procedurze międzynarodowej oraz europejskiej, podano także.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)