"Podjęliśmy zobowiązanie nie tak dawno temu, żeby przeznaczać coraz więcej środków w proporcji do PKB" - mówił premier. Przypomniał, że w przyszłym roku na ten cel będzie przeznaczone nie mniej niż 4,86 proc. PKB.

"1 proc. (PKB - PAP) to około 21 mld złotych, a więc (jest to - PAP) znaczące zobowiązanie do podniesienia naszych wydatków na służbę zdrowia" - zauważył. "Ale zrobimy to, podobnie jak unowocześnimy służbę zdrowia od strony elektronizacji" - zadeklarował premier.

Wskazał, że w kilku powiatach są już pilotażowe programy dotyczące wystawiania e-recept, które "dają pozytywne rezultaty". "W najbliższych kilku miesiącach będziemy wdrażać te e-recepty w całym systemie służby zdrowia. Podobnie elektroniczne skierowania i elektroniczne zwolnienia" - podkreślił Morawiecki. Jak dodał, "po kilku miesiącach uczenia się nowych procedur (...) będziemy mieli lepszą i bardziej nowoczesną służbę zdrowia".

Premier zaznaczył też, że "o to nam chodzi, żeby służba zdrowia była nowocześniejsza i żeby kolejki się skracały - to jest też nasze zobowiązanie". "Będziemy działać tak, żeby w tym obszarze poprawiała się sytuacja" - zadeklarował.