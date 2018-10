"Do końca tygodnia złoty pozostanie w trendzie bocznym. (...) Założenie jest takie, że jesteśmy w miarę odporni na sytuację międzynarodową, problemy rynków wschodzących dotyczą nas w małym stopniu: stąd mała zmienność złotego" - powiedział Popławski.

"Bieżące dane nie mają wpływu na rynek, bo inwestorzy patrzą na to, co będzie z inflacją w przyszłym roku, więc bieżące figury na to nie wpływają" - dodał.

Zdaniem Popławskiego, w najbliższych dniach dolna granica kursu eurozłoty nie powinna spaść poniżej poziomu 4,27.

RYNEK DŁUGU

Ekonomista z ING Banku Śląskiego spodziewa się stabilizacji rentowności krajowych obligacji na krótkim końcu. Jego zdaniem, dochodowości na długim końcu mogą natomiast spadać.

"Na długim końcu rentowności mogą jeszcze spaść, jeżeli dojdzie do umocnienia obligacji na rynkach bazowych. Spodziewam się, że może to nastąpić, z powodu niepewnej sytuacji międzynarodowej: niepewności związanej z Brexitem, finansami publicznymi Włoch, co sprzyja umocnieniu np. Bunda. My jako bezpieczny kraj też w najbliższych dniach mamy szanse zyskać, może nie w takiej skali co Bund, ale w tym samym kierunku" - powiedział Popławski.