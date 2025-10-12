Zmiany w systemie 800 plus

Z końcem września zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przedłużająca okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce. Jednak część przepisów, m.in. te zmieniające system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, wejdą w życie w przyszłym roku.

Prawo do świadczenia 800 plus na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwało do 31 stycznia 2026 r. Od 1 lutego 2026 r. pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek, aby otrzymywać dalej to świadczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił PAP, że w odniesieniu do osób mających status UKR będzie badał aktywność zawodową od wypłaty 800 plus za luty 2026 roku. W przypadku pozostałych cudzoziemców spełniających kryteria do pobierania świadczenia wychowawczego sprawdzanie aktywności zawodowej zostanie zrealizowane od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku.

Weryfikacja aktywności zawodowej

„Weryfikacja aktywności zawodowej zostanie przeprowadzona poprzez sprawdzenie danych zgromadzonych w ZUS oraz pozyskanych na podstawie wymiany danych z innymi instytucjami, które zgodnie z zapisami ustawy mogą tą aktywność potwierdzać. Jedynie w przypadkach wyjaśnienia wątpliwości - w toku postępowania przeprowadzonego przez Zakład – klient może być poproszony o dostarczenie dokumentów dodatkowych” - podkreślił ZUS.

Nowa ustawa przewiduje, że prawo do świadczeń powiązano z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo powiązano z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 r. będzie to 2333 zł brutto.

ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie też weryfikował w rejestrze komendanta głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.