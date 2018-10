Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi, podał Altus.

"Zgodnie z umowami, przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 [...]), o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI,

2) Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej www.rockbridge.pl jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu funduszu" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI, podano także.

Umowy dotyczą następujących funduszy:

1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 602,

2) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 835,

3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1131,

4) Altus 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 651,

5) Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 486, z wydzielonym subfunduszem Altus Subfundusz Private Equity,

6) Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1341.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

