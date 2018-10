Atal wprowadził do oferty 155 lokali w ramach etapu IIB os. Kliny Zacisze



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 155 mieszkań w etapie IIB krakowskiego projektu Atal Kliny Zacisze, podała spółka. Osiedle powstaje na Dębnikach przy ul. Biskupa Albina Małysiaka. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji Atal Kliny Zacisze IIB to II kwartał 2020 roku.

"W ramach Atal Kliny Zacisze IIB zostaną wybudowane trzy czteropiętrowe budynki. Zaprojektowano w nich łącznie 155 komfortowych mieszkań o układach od jednego do czterech pokoi. Szeroka gama metraży - od 25 do 106 m2 - pozwoli na organizację przestrzeni według indywidualnych potrzeb" - czytamy w komunikacie.

"Działamy w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce, ale Kraków pozostaje jednym z naszych najważniejszych rynków. Regularnie wprowadzamy tutaj do oferty nowe inwestycje, by móc jak najpełniej odpowiadać na zapotrzebowania klientów. Teraz rozszerzamy naszą krakowską ofertę o kolejny etap projektu Atal Kliny Zacisze, który łączy w sobie atuty jednej ze spokojniejszych dzielnic Krakowa, wysoki standard wykończenia oraz zróżnicowaną ofertę mieszkaniową" - stwierdził prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w materiale.

W pierwszym etapie osiedla Atal Kliny Zacisze zostaną wybudowane dwa czteropiętrowe budynki. Powstaną w nich łącznie 92 mieszkania. 50 z nich jest jeszcze w sprzedaży. W ramach etapu IIA powstaje budynek z 62 mieszkaniami - 51 z nich jest jeszcze dostępnych, podsumowano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)