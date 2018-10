To koniec Zuckerberga? Grupa inwestorów chce jego dymisji jako CEO Facebooka

Źródło: PAP

Czterej znaczący inwestorzy państwowi Facebooka w USA zaapelowali w środę (czasu miejscowego) do Marka Zuckerberga, by po ostatnich skandalach, m.in. z wyciekiem danych użytkowników serwisu, podał się do dymisji ze stanowiska dyrektora generalnego firmy.