Dekpol wybudował na Litwie fabrykę produkcyjną w ramach usług gen. wykonawstwa



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Dekpol wybudował na terenie Litwy fabrykę produkcyjną o powierzchni ponad 20 tys. m2 wraz z pełną infrastrukturą, podała spółka. Był to jednocześnie pierwszy zagraniczny kontrakt zrealizowany na tak dużą skalę w ramach usług generalnego wykonawstwa. Wartość kontraktu wyniosła około 12% łącznych przychodów grupy w 2017 roku, czyli ok. 70 mln zł. Zarząd liczy na kolejne zlecenia w tym kraju.

"Grupa Dekpol zakończyła realizację zagranicznego kontraktu realizowanego w ramach usług generalnego wykonawstwa. Na Litwie, na terenie wolnej strefy ekonomicznej w Mariampolu, powstała fabryka produkcyjna z dwoma halami o powierzchni łącznie ponad 20 tys. m2 wraz z biurowcem oraz galeriami łączącymi hale. W ramach projektu wybudowana została również m.in. kotłownia centralna, wartownia, drogi wewnętrzne i place o powierzchni 20 tys. m2, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią oraz pozostałe sieci (m.in. sanitarna, IT, wodociągowa, energetyczna). Projekt został zrealizowany 'pod klucz'" - czytamy w komunikacie.

Równolegle do prac budowlanych Grupa Dekpol zrealizowała kompletny projekt wykonawczy wszystkich branż. Projekt wykonano zgodnie z normami europejskimi (EN) i litewskim stanem prawnym. Projekt wykonawczy konstrukcji dodatkowo przeszedł pozytywnie odbiory przez ekspertów litewskich, wymagane prawem litewskim, podano również.

"Była to pierwsza budowa firmy Dekpol na tak dużą skalę realizowana poza granicami kraju. Generalne wykonawstwo na Litwie nie jest możliwe bez specjalnych uprawnień dla firm spoza jej granic. Dlatego zdobyliśmy odpowiednie uprawnienia, a kadra kierownicza uzyskała dodatkowo litewskie uprawnienia budowlane zdając egzamin w Centrum Certyfikacji Produktów Budowlanych w Wilnie. Do prowadzenia robót poza granicami kraju konieczne było również zatrudnienie kadry technicznej na Litwie wraz z kierownikiem budowy" - podkreślił Project Manager w Dekpol Mariusz Chwalisz, cytowany w materiale.

W celu prowadzenia prac budowlanych oraz sprawnego działania na Litwie konieczne było także założenie spółki córki DEK LT Statyba, wskazano także.

"Jesteśmy przekonani, że sukces tej inwestycji oraz zdobyte doświadczenie będzie procentowało. Zakładamy pozyskiwanie i realizację kolejnych kontraktów na terenie Litwy" - podsumował prezes Dekpolu Mariusz Tuchlin.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)