Talanx podniósł cel ROE do co najmniej 800 pb powyżej stopy wolnej od ryzyka



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Talanx podniósł cel dotyczący zwrotu z kapitału (ROE) do co najmniej 800 punktów bazowych powyżej stopy procentowej wolnej od ryzyka wobec 750 pb wcześniej, natomiast zysk na akcję ma być zwiększany średnio o co najmniej 5% rocznie do 2022 roku, podał ubezpieczyciel.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez ukierunkowane strategie dla dywizji, inicjatywy wzrostu, skupienie reasekuracji wewnątrzgrupowej w spółce holdingowej oraz bardziej rygorystyczne zarządzanie kapitałem, podano w komunikacie.

"W ciągu ostatnich pięciu lat Grupa Talanx odnotowała znacznie silniejszy wzrost niż jej konkurenci i prawie zawsze generowała atrakcyjne zyski przy stosunkowo niskiej zmienności. Na tym sukcesie bazujemy. W dalszym ciągu zwiększamy rentowność dywizji i rozpoczynamy inicjatywy rozwojowe w sektorze komercyjnym i działalności specjalistycznej, jak również kontynuujemy nasz udany rozwój międzynarodowy. Podsumowując, w ten sposób znacząco zwiększymy naszą zdolność generowania zysków" - powiedział prezes Torsten Leue, cytowany w komunikacie.

Grupa podkreśliła rolę transformacji cyfrowej w procesie przyspieszenia wzrostu. Planowana jest także optymalizacja kapitałowa. Nadwyżka kapitału spółek zależnych ma zostać przeniesiona do spółki holdingowej. W spółce-matce skupiona zostanie także działalność związana reasekuracją majątkową. Talanx oczekuje, że będzie to miało łączny pozytywny wpływ na zysk netto w wysokości około 50 mln euro rocznie.

"Akwizycje pozostaną ważnym elementem strategii rozwoju Talanx. W tym kontekście spółka będzie nadal z dużą dyscypliną badać potencjalne cele akwizycyjne. Podobnie jak poprzednio, warunkiem transakcji jest to, aby potencjalne akwizycje zwiększały rentowność kapitału własnego grupy i powodowały wzrost zysku na akcję w najbliższej przyszłości. Grupa koncentruje się przede wszystkim na spółkach działających w branży majątkowej na określonych wcześniej rynkach" - czytamy dalej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)