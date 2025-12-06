Dowódca stwierdził, że obserwacja rosyjskich jednostek jest stałym elementem pracy szwedzkiej marynarki wojennej.

Reklama

Kapitan Petkovic stwierdził, że Rosja stale zwiększa swoje możliwości wojskowe, między innymi produkując rocznie jeden okręt podwodny klasy Klio w zakładach znajdujących się w Petersburgu oraz w obwodzie królewieckim, położonym między Polską a Litwą. Według niego, Moskwa realizuje „przemyślany i stały program modernizacji” swoich okrętów.

Rosyjska flota budzi obawy

Przyznał, że kwestia rosyjskiej floty cywilnych tankowców również budzi obawy, gdyż nie wykluczył możliwości wykorzystania tych statków do wystrzeliwania dronów. - Flota cieni sama w sobie nie jest problemem militarnym, ale może mieć wpływ na (bezpieczeństwo) państw z militarnego punktu widzenia – wyjaśnił Petkovic. Ma mieć to szczególne znaczenie dla Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii i Litwy, które są zależne od linii podmorskich m.in. w zakresie komunikacji.

Wzmocniona nadzór NATO przynosi efekty

Zdaniem szwedzkiego dowódcy wzmocniona czujność sił NATO w regionie Morza Bałtyckiego przynosi efekty. Od rozpoczęcia operacji Bałtycka Straż (Baltic Sentry), w styczniu tego roku, „nie zaobserwowaliśmy w tym regionie żadnych incydentów związanych z kablami” – dodał. W latach 2023 i 2024 odnotowano szereg incydentów, w tym uszkodzenia przebiegających po dnie Bałtyku kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Z Londynu Marta Zabłocka