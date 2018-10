Według podanych w poniedziałek przed południem wyników sondażu Ipsos - tzw. late poll - w wyborach do sejmików wojewódzkich odnotowano 33 proc. dla PiS; 26,7 proc. - Koalicji Obywatelskiej; 13,6 - PSL; 6,6 proc. - SLD; 5,9 proc. - Kukiz'15; a 5,8 proc. dla Bezpartyjnych Samorządowców.

Dotychczas oficjalnie podano rozkład mandatów w dwóch sejmikach wojewódzkich. W sejmiku województwa opolskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 13 mandatów, PiS - 10, Mniejszość Niemiecka - 5, a PSL - 2. Z kolei w sejmiku województwa podlaskiego, 16 mandatów uzyskał PiS, 9 Koalicja Obywatelska, a 5 PSL.

Rzeczniczka rządu została poproszona przez dziennikarzy w Sejmie o komentarz ws. sondaży late poll. "To jest najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych" - odpowiedziała Kopcińska, zaznaczając że wciąż nie dysponujemy oficjalnymi wynikami.

Dodała, że sondaże wskazują na sukces PiS. "Cieszymy się z wyniku, ale traktujemy to jako wielkie zobowiązanie do pracy w nadchodzących miesiącach, mamy nadzieję w latach" - mówiła rzecznik rządu.

"To, że w kilku sejmikach Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie, to tylko i wyłącznie potwierdzenie dobrego programu z którym szliśmy do wyborów, który wybrali Polacy i który przez ten czas został zrealizowany" - stwierdziła Kopcińska. W tym kontekście wymieniła m.in. realizowane programy społeczne oraz stabilność finansową. "Jesteśmy krajem stabilnym, atrakcyjnym dla inwestorów, krajem z dobrze rozwijającą się gospodarką i krajem do którego, co nas bardzo cieszy, chcą wracać Polacy, ci Polacy, którzy kiedyś za chlebem wyjechali" - mówiła rzeczniczka rządu.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział we wtorek w Radiu Zet, że "w tej chwili już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość w sejmikach pięciu województw, poza woj. podkarpackim również w małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim". (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski