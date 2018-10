Unimot miał szacunkowo 13,9 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2018 r.



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Unimot miał 828 mln zł skonsolidowanych przychodów i 13,9 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., wobec odpowiednio 823 mln zł zysku i 7,1 mln zł straty w II kw., podała spółka, przedstawiając wstępne szacunkowe dane.

"Zarząd Unimot szacuje, że jednostkowy zysk EBITDA w III kwartale br. wyniesie 13,9 mln zł. W tym okresie spółka osiągnie też wyższy niż w poprzednich dwóch kwartałach poziom przychodów, w wysokości 828 mln zł, wykazując dodatnią dynamikę na sprzedaży wszystkich grup produktowych" - czytamy w komunikacie.

Natomiast w ujęciu narastającym skumulowana EBITDA za 9 miesięcy 2018 r. wyniesie 3,7 mln zł, co oznacza, że spółka odrobi stratę odnotowaną po pierwszym półroczu 2018 r., podano również.

"Główny wpływ na wyższą EBITDA w III kw. 2018 r. w porównaniu do poprzednich kwartałów 2018 r. miał:

• w segmencie ON+BIO - wzrost marż handlowych o ok. 11% w stosunku do średniej wartości z I i II kw. 2018 r.,

• w segmencie LPG - wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 30% i marż handlowych o ok. 13% w stosunku do średniej wartości z I i II kw. 2018 r.,

• wzrost przychodów ze sprzedaży na stacjach AVIA - o ok. 9% w porównaniu II kw. 2018 r. przy niższych poziomach kosztów operacyjnych,

• wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego: +3,8 mln zł,

• przesunięcie w czasie poniesionych kosztów NCW w I półroczu: +3,6 mln zł (sprzedaż towaru odbyła się w III kw.)" - czytamy dalej.

Na szacunkową EBITDA za III kw. 2018 r. istotny wpływ miało także zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu z tytułu zawieszenia działalności aplikacji Tankuj24.pl w wysokości -1 mln zł, wskazano również.

"Po dość trudnym pierwszym półroczu, Unimot w III kwartale znacząco poprawił swoje wyniki finansowe. Według naszych wstępnych wyliczeń, w omawianym kwartale spółka odnotowała wzrosty wolumenów i wartości EBITDA we wszystkich podstawowych segmentach działalności, a osiągnięte przychody ze sprzedaży są wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istotny wpływ na lepsze wyniki tego kwartału miały wyższe poziomy marż, jakie Unimot wypracował na sprzedaży oleju napędowego oraz LPG. Ponadto spółka odzyskała dużą część kosztów, które poniosła w poprzednich dwóch kwartałach w związku z obsługą sprzedaży oleju napędowego, zgodnie z poprzednim stanem prawnym" - wyjaśnił prezes Adam Sikorski, cytowany w materiale.

Zdaniem spółki, na poprawę sytuacji Unimot mają wpływ także zmiany, jakie zaszły w zarządzie w drugiej połowie sierpnia br. Wówczas decyzją rady nadzorczej ze stanowiska prezesa został wówczas odwołany Maciej Szozda, a na czele zarządu stanął Adam Sikorski - dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej i współzałożyciel spółki.

Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2018 r. 13 listopada 2018 r.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews