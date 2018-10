"Dla tych, którzy chcą i popierają nielegalną migrację, przyglądnijcie się uważnie, co wydarzyło się w Europie w ciągu minionych pięciu lat. Całkowity bałagan! Ich (Europejczyków) jedynym pragnieniem jest podjąć na nowo tę decyzję" - napisał na Twitterze amerykański przywódca.

W drugim w serii tweetów podkreślił, że Amerykanie to "wielki Suwerenny Naród". "Mamy Silne Granice i nigdy nie zaakceptujemy przyjeżdżających do naszego Państwa nielegalnie ludzi" - dodał.

To kolejny raz w ostatnim czasie, gdy Trump odnosi się do kwestii migracji. Powodem jest zmierzająca do USA wielotysięczna karawana migrantów, która przekroczyła w niedzielę granicę Meksyku z Gwatemalą. Kieruje się dalej na północ mimo zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, że zamknie przejścia graniczne.

Zatrzymanie nielegalnej imigracji, a także budowa muru na granicy należały do głównych obietnic wyborczych Trumpa w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 r.

>>> Czytaj też: "Dla dobra kraju". Hiszpania nie zrezygnuje z dostaw broni do Arabii Saudyjskiej