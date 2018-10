Bank Millennium podtrzymał cel 1 mld zł zysku netto i 40% wskaźnika C: I w 2020r.



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że jego wskaźnik koszty do dochodów (C/I) w tym roku utrzyma się na poziomie ok. 46%, ale będzie sukcesywnie obniżał się od przyszłego roku - do ok. 40% w 2020 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Zarząd podtrzymał także drugi strategiczny cel - osiągnięcie 1 mld zł zysku netto w 2020 roku.

"Już w poprzednich kwartałach wspominaliśmy, że prowadzimy działalność pod silną presją kosztów osobowych i nic tu się nie zmieniło - w III kwartale zanotowaliśmy wzrost kosztów o ponad 7% w skali roku. To jest zgodne z tendencją i nie oczekujemy tutaj znaczącej poprawy. Ten wzrost trwa od kilku kwartałów, więc efekt bazy będzie nam trochę pomagał w kolejnych kwartałach" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej.

"Okresowo możemy nie widzieć poprawy wskaźnika C/I. W tym roku będziemy w okolicach 46%. W przyszłym roku powinniśmy obserwować spadek. Nasz cel to nadal obniżenie C/I do ok. 40% w ciągu 3 lat" - dodał.

Wskaźnik C/I wyniósł 46,6% po trzech kwartałach tego roku wobec 46,3% rok wcześniej.

Koszty ogółem wzrosły o 5,6% w skali roku do 948,2 mln zł po trzech kwartałach. W samym III kw. wyniosły 316 mln zł i były wyższe o 4,6% r/r. Koszty osobowe w I-III kw. wzrosły o 7,5% r/r. do 477 mln zł.

W strategii do 2020 roku bank zapisał, iż oczekuje wskaźnika C/I na poziomie ok. 40% oraz zysku netto wysokości 1 mld zł w 2020 roku.

"Cel 1 mld zł zysku w 2020 nadal obowiązuje, tu się nic nie zmieniło" - powiedział Bicho.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)