PBKM planuje emisję akcji celem finansowania potencjalnych akwizycji



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, podała spółka. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowani potencjalnych projektów akwizycyjnych

"Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji będzie jednym z istotnych czynników wsparcia spółki w realizacji jej strategii akwizycji" - czytamy w komunikacie.

Pozyskanie finansowania w powyższej formie zapewni spółce większą elastyczność i konkurencyjność udziału w potencjalnych procesach akwizycyjnych, czytamy także.

"Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane jako zabezpieczenie źródeł sfinansowania potencjalnych projektów akwizycyjnych, które mogą zostać przeprowadzone zgodnie ze strategią rozwoju spółki oraz jej grupy kapitałowej komunikowaną na gruncie kolejnych raportów okresowych emitenta. Realizacja powyższej strategii będzie z kolei miała wpływ na wyniki osiągane przez grupę kapitałową spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych" - czytamy także.

Spółka podkreśliła, że w tym samym dniu rada nadzorcza wyraziła pozytywną ocenę odnośnie intencji zarządu spółki w przedmiocie opisanej powyżej emisji akcji.

"O zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będzie punkt poświęcony podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji" - czytamy także.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)