Miraculum przydzieliło wszystkie akcji serii T3 o wartości 3,75 mln zł



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Miraculum dokonało przydziału wszystkich tj. 2 500 000 oferowanych akcji serii T3 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

"W wyniku zamkniętej subskrypcji akcji serii T3 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,5 zł każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2 500 000 akcji serii T3 o łącznej wartości nominalnej 3 750 000 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii T3, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii T3 objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 3 750 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Akcje serii T3 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.

Miraculum podało, że po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii T3, kapitał zakładowy spółki wyniesie 48 750 000 zł i będzie się dzielił na 32 500 000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,5 zł każda akcja.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)