"Dziś Japonia i Chiny odgrywają istotną rolę dla wzrostu gospodarczego, nie tylko w Azji, ale na świecie" - mówił Abe podczas przyjęcia z okazji 40-lecia zawarcia porozumienia o pokoju i przyjaźni pomiędzy tymi dwoma krajami.

Chiński premier Li Keqiang podkreślił, że Chiny i Japonia "muszą podążać ścieżką pokoju, przyjaźni i współpracy, by zbudować dojrzalsze i bardziej skonsolidowane relacje chińsko-japońskie". Zaprosił też Japonię do udziału w lansowanej przez Pekin globalnej Inicjatywie Pasa i Szlaku.

Pierwsza od siedmiu lat oficjalna wizyta szefa japońskiego rządu w ChRL wywołuje nadzieje na przełom w dwustronnych stosunkach, które od dawna utrudniają resentymenty z czasu drugiej wojny światowej i spory terytorialne na Morzu Wschodniochińskim, w tym o kontrolowane przez Japonię bezludne wyspy Senkaku (chiń. Diaoyu).

W ostatnich miesiącach oba kraje zbliżyły się do siebie, co komentatorzy łączą z działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa. Z jednej strony stara się on izolować Chiny, tocząc z nimi wojnę celną, a z drugiej – prowadzona przez niego polityka pod hasłem "Ameryka przede wszystkim" wywołuje obawy sojuszników, w tym Japonii, że USA zmniejszą swoje oddziaływanie w regionie.

"Narosły problemy, które nie mogą być rozwiązane przez tylko jedno państwo, i przyszedł czas, by Japonia i Chiny wspólnie przyczyniły się do światowego pokoju i dobrobytu" - zaznaczył Abe w chińskiej stolicy.

Dalsze rozmowy obu premierów zaplanowano na piątek, kiedy Abe ma się również spotkać z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. W ostatnich latach Abe uczestniczył wprawdzie w międzynarodowych wydarzeniach w Chinach, ale ostatnią wizytą japońskiego premiera w tym kraju, której celem były głównie spotkania z chińskimi władzami, była podróż jego poprzednika Yoshihiko Nody w grudniu 2011 roku.

Według agencji Kyodo w czasie wizyty Abego podpisanych ma zostać ponad 50 wstępnych umów w sprawie wspólnych chińsko-japońskich projektów infrastrukturalnych w krajach trzecich. Porozumienia mają zostać zawarte w piątek na forum biznesowym z udziałem 1,2 tys. przedsiębiorców z obu państw.

Abemu towarzyszy w Pekinie japoński minister spraw zagranicznych Taro Kono oraz minister gospodarki i handlu Hiroshige Seko.