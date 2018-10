Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,63 proc., czyli 400 pkt., do 24.984,55 pkt.

S&P 500 wzrósł o 1,86 proc. i wyniósł 2.705,57 pkt. Indeks ma za sobą 7 spadkowych sesji z rzędu.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 2,95 proc. do 7.318,34 pkt.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się najmocniejszą od 2011 r. przeceną - S&P 500 stracił 3,1 proc., a DJI 2,4 proc. - po której oba indeksy oddały całość tegorocznych wzrostów. Nasdaq, po stracie 4,4 proc., wszedł w środę w obszar korekty - po raz pierwszy od 2 lat.

"Techniczny obraz rynku stawał się w tym miesiącu coraz bardziej niedźwiedzi. Procent spółek z S&P 500 notowanych powyżej 200-dniowej średniej ruchomej spadł po środkowej sesji o 37 proc." - powiedział Ed Yardeni, prezes i główny strateg inwestycyjny Yardeni Research.

Dodał, że wcześniejsze podobne spadki podczas rynku byka stwarzały okazje do zakupów.

"Jeśli nadal jesteśmy w rynku byka, a tak uważam, to ostatnie sygnały techniczne i październikowa przecena powinny tworzyć okazję do kupowania akcji" - powiedział Yardeni.

Kilka czynników spowodowało spadki rynku w tym miesiącu - niektóre wyniki spółek rozczarowało, rośnie konflikt między Włochami a Unią Europejską na temat wydatków budżetowych, narasta krytyka Arabii Saudyjskiej po zamordowaniu opozycyjnego dziennikarza i wreszcie - obawy, że globalny wzrost traci impet.

Czwartkowym wzrostom przewodził sektor technologiczno-komunikacyjny, który znalazł wsparcie w dobrych wynikach ważnych spółek.

Nawet 21 proc. drożały walory Twittera. Przychody spółki i zysk na akcję wyraźnie przebiły w III kw. konsensus (758 mln USD vs 701 mld USD, 21 centów vs 14 centów).

Po zaprezentowaniu solidnych wyników kwartalnych w środę wieczorem wyraźnie zwyżkowały także walory m.in. Microsoftu (+6 proc.) i Tesli (nawet 11 proc.),

Już w czwartek wyniki zaprezentował Comcast (kurs +4,5 proc.). Przychody i zysk na akcję spółki przebiły konsensus (22,1 mld USD vs 21,8 mld USD, 65 vs 61 centów).

Największym spadkowiczem w sektorze IT okazał się w czwartek AMD, który tracił blisko 20 proc., po podaniu niższych od oczekiwań wyników.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 1,09 proc., niemiecki DAX wzrósł o 1,03 proc., brytyjski FTSE wzrósł o 0,59 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował 1,60 proc.

W centrum uwagi rynku pozostawał w czwartek Europejski Bank Centralny, który pozostawił bez zmian stopy procentowe oraz pozostałe parametry polityki monetarnej, zgodnie z oczekiwaniami.

Prezes EBC Mario Draghi powiedział na konferencji prasowej, że bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu gospodarczego w eurolandzie nadal pozostaje "zasadniczo zrównoważony", mimo że z gospodarki napłynęły ostatnio niższe od oczekiwań dane.

Podkreślił, że gospodarka eurolandu jedynie traci impet, a nie zmierza w kierunku recesji.

Dodał, że nie mam powodów, by wątpić, że inflacja stopniowo zmierza do celu.

W trakcie konferencji Draghiego EUR/USD oscylował w pobliżu 1,142-143, a po zakończeniu spotkania z mediami zszedł tuż poniżej 1,14.

Oprócz wystąpienia Draghiego, rynki czekają także na wieczorne (18.15) wystąpienie wiceprezesa Fed R. Claridy.

Tymczasem kolejny "miękki" wskaźnik koniunktury z Europy - indeks Ifo - spadł mocniej niż oczekiwano. Obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich wskaźnik wyniósł w październiku 102,8 pkt. wobec 103,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał instytut Ifo. Rynek oczekiwał 103,2 pkt.

Na froncie wojny handlowej USA-Chiny bez zmian. Waszyngton odmawia wznowienia dialogu z Pekinem, dopóki Chińczycy nie przedstawią konkretnych propozycji w kwestii przymusowych transferów własności intelektualnej oraz pozostałych punktach spornych między państwami - podał w czwartek "The Wall Street Jorunal", opierając się na informacjach źródłowych.

Decyzje podjęły w czwartek również banki centralne w Turcji i Norwegii.

Turecka lira umacniała się do dolara ponad 1 proc. (kwotowanie USD/TRY spadło do ok. 5,62) wobec początkowej stabilizacji, po decyzji Banku Turcji o utrzymaniu stóp proc. na poziomie 24,0 proc.

Bank w komunikacie podkreślił jednak, że "restrykcyjna polityka monetarna będzie stanowczo utrzymywana, dopóki perspektywy dla inflacji nie poprawią się".

Norges Bank również utrzymał w czwartek stopy procentowe bez zmian. Główna stopa procentowa wynosi 0,75 proc.

W obliczu globalnej fali risk-on część ostatnich wzrostów oddają bazowe rynki długu. Rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 3 pb. do 3,13 proc.

Umacniają się natomiast obligacje peryferii eurolandu. Dochodowość 10-latek Portugalii i Włoch spada o ok. 4 pb. (PAP Biznes)