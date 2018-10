Konsorcjum Stali szacuje 484,9 mln zł przychodu i 11,6 mln zł zysku netto w III



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało wstępnie 484,93 mln zł przychodu i 11,61 mln zł zysku netto w III kwartale 2018 r., podała spółka.

"Skonsolidowany przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za III kwartał 2018 roku, wyniósł 484 925 tys. zł, co stanowi wzrost o 79 176 tys. zł w stosunku do III kwartału roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej emitenta za III kwartał 2018 roku wyniósł 11 611 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 781 tys. zł, w stosunku do III kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu wzrost wyników finansowych grupy kapitałowej emitenta jest efektem dostosowania się do zmiennych warunków handlowych w trzecim kwartale bieżącego roku.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że przedstawione dane finansowe mają charakter wstępny. Raport skonsolidowany za III kw. ma zostać opublikowany 31 października.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



