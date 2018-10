„O budowie nowych bloków nie możemy decydować pod naciskiem dostawców lub innych podmiotów” – powiedziała Novakova w rozmowie z agencją Bloomberga, zrelacjonowanej przez czeskie media.

Dodała, że ministerstwo finansów bada, czy zmiana nie doprowadziłaby do sporów sądowych – podała agencja CzTK. Agencja Bloomberga podkreśliła, że Czechy stawiają na energię atomową. Obecnie około 40 proc. energii pochodzi z siłowni jądrowych.

Czeskie media zwróciły także uwagę na fakt, że mniejszościowi właściciele akcji CzEZ (większościowym jest państwo czeskie) od dłuższego czasu twierdzą, że forsowanie projektów z zakresu energetyki jądrowej przekracza możliwości firmy i praktycznie sprowadziłoby wypracowany przez nią zysk i wypłacaną akcjonariuszom dywidendę do zera.

Przedstawiciel mniejszościowych akcjonariuszy w CzEZ uważa, że odłożenie decyzji w sprawie budowy nowego bloku w elektrowni jądrowej jest dobre – ocenia portal dziennika „Hospodarzskie Noviny”.

„Obecnie nie ma nikogo, kto potrafiłby wybudować zaawansowaną technologicznie, skomplikowaną siłownię jądrową w Unii Europejskiej za normalne pieniądze i w normalnym czasie” – powiedział ekonomista i doradca grupy J&T Michal Sznobr.

Zgodził się on z Novakovą, że do przyjęcia mogłoby być przedłużenie funkcjonowania elektrowni w Dukovanach. Jego zdaniem funkcjonujące w tej chwili bloki w Dukovanach – numer jeden od 1985 roku, a ostatni, czwarty, od 1987 roku - mogą działać jeszcze przez nawet 60 lat. „Podobną drogę planuje się we Francji, Szwecji i USA” – zauważył Sznobr.

Propozycja Novakovej została też dobrze przyjęta przez analityka spółki ENA Jirziego Gavora. „Nawet ostatnie podwyżki cen energii elektrycznej, których byliśmy świadkami w minionym roku, nie powodują, że plany wybudowania kolejnego bloku stają się interesujące z komercyjnego punktu widzenia dla przedsiębiorstwa takiego jak CzEZ, które mimo większościowego pakietu państwa powinno dbać o swoich mniejszościowych właścicieli” – wskazał Gavor cytowany przez „HN”.

Zdaniem premiera Czech Andreja Babisza spółkę stać na wybudowanie co najmniej jednego bloku w Dukovanach.

"Zdajemy sobie sprawę, że istnieją prawne zobowiązania nie tylko dla kierownictwa CzEZ, ale także dla premiera, dla mnie czy ministra finansów” - powiedziała Novakova. Wyraziła nadzieję na znalezienie takiego rozwiązania w sprawie budowy kolejnych bloków tej elektrowni, które będzie minimalizowało takie zagrożenia.

Agencji Bloomberg minister powiedziała, że cała debata wokół inwestycji jądrowych wynika z faktu, że państwowa firma może mieć tańszy dostęp do kapitału niż firma prywatna. Według niej przedłużenie funkcjonowania siłowni w Dukovanach jest możliwe po 2035 roku. Ostateczne decyzje mogłyby jej zdaniem zapaść później, z uwzględnieniem nowych technologii i zmienionego zapotrzebowania na energię.

„Jeżeli chcemy ograniczać emisję dwutlenku węgla, to musimy wykorzystywać także elektrownie jądrowe” – powiedziała Novakova. Dodała, że pytanie w tej sprawie nie brzmi, czy należy budować siłownie atomowe, ale „ile (ich budować - PAP) i za ile”.

Agencja CzTK, która zrelacjonowała wypowiedź Novakowej, zwróciła uwagę, że obecnie rozmowy o wybudowaniu kolejnego bloku w elektrowni w Dukovanach prowadzone są z sześcioma firmami. Są to: rosyjski państwowy Rosatom, francuski EFD, południowokoreańska KHNP, chiński China General Nuclear Power, wspólny projekt Arevy i Mitsubishi Atmea oraz amerykański Westinghouse. (PAP)