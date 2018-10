Radpol nadal chce sprzedać Wirbet, widzi szansę na zbycie do końca br.



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Radpol nadal chce sprzedać segment słupów betonowych, skupiony w zakładzie Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim i ocenia, że sprzedaż jeszcze w tym roku jest realna, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy byliby zainteresowani, trwają. Natomiast Wirbet nie jest już takim problemem, obciążeniem, jakim był jeszcze dwa lata temu. Jest w tej chwili rentowny. Udało się tak zoptymalizować organizację pracy, sprzedaż, koszty, że dziś mając o 40% załogi mniej, produkuje więcej niż rok temu. To nie oznacza, że chcemy zmienić decyzję. Strukturalnie produkcja Wirbetu nie pasuje do nas. Jest to zupełnie inny segment" - powiedział Jarczyński podczas konferencji prasowej.

"Są nadal szanse. Uważam, że to jest realne" - dodał, pytany czy do sprzedaży może dojść jeszcze w tym roku.

W kwietniu br. Jarczyński mówił, że Radpol chce zbyć segment słupów betonowych, najlepiej do końca tego roku, i skupić się na pozostałych dwóch segmentach. Wcześniej spółka rozważała pozyskanie partnera biznesowego do tej działalności.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)