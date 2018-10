Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,77 proc., czyli około 430 pkt., do 24.874,64 pkt.

S&P 500 wzrósł o 1,57 proc. i wyniósł 2.682,63 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,58 proc. do 7.161,65 pkt.

"Jest jasne, że giełda znajduje się w fazie korekty i myślę, że inwestorzy muszą przyjąć to do wiadomości. Zazwyczaj rynki byka są globalne w skali, a pytanie brzmiało: czy my podążymy za resztą świata, czy świat podąży za nami" - powiedział Bruce Bittles, główny strateg inwestycyjny w Baird.

Pomimo ostatniej przeceny, giełdy w USA generalnie zachowują się lepiej w 2018 roku niż reszta światowych indeksów. Stoxx Europe 600 od początku roku jest na 8-proc. minusie. Azjatycki indeks Shanghai Composite od stycznia stracił już ponad 24 proc.

Akcje Coca-Coli szły w górę o ok. 1,2 proc. po tym, jak firma ogłosiła wyższy od oczekiwań zysk na akcję w III kw. 2018 r. - wyniósł on 58 centów. Analitycy rynkowi oczekiwali zysku na poziomie 55 centów.

MasterCard taniał o ok. 1,2 proc. w reakcji na raport finansowy za III kw. 2018 r.

Walory General Electric spadły ponad 10 proc., poniżej 10 USD, co jest najniższym poziomem od 9 lat. Spółka ogłosiła, że dywidenda kwartalna w 2019 r. zostanie obcięta do jednego centa za akcję. GE poinformowało także, iż SEC (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych) rozszerza swoje dochodzenie ws. praktyk księgowych firmy.

Akcje Apple’a szły w górę o ok. 1 proc. po wtorkowej prezentacji nowych modeli MacBooka i iPada.

Amazon tracił ok. 0,5 proc. - to trzecia sesja z rzędu, w której internetowy gigant zanotował spadek. Przez ostatnie trzy tygodnie spółka straciła 25 proc. swojej wartości.

Po sesji swoje wyniki za trzeci kwartał przedstawią m.in. takie firmy jak: Facebook, Electronic Arts oraz eBay.

"Największymi ryzykami na rynku pozostają podwyżki stóp procentowych oraz napięcia handlowe między USA a Chinami" - powiedział Michael O'Rourke, strateg JonesTrading.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w październiku do 137,9 pkt. wobec 135,3 pkt. miesiąc wcześniej. Oczekiwano indeksu na poziomie 135,9 pkt.

Prezydent USA Donald Trump wskazał we wtorek na możliwość zawarcia ugody handlowej z Chinami, pomimo że amerykańska administracja przygotowuje wprowadzenie nowej rundy ceł na chiński import.

Trump powiedział, że chciałby podpisania umowy z Chinami „teraz”, ale stwierdził, że Pekin „nie jest jeszcze gotowy”. Prezydent USA dodał, że „ma przygotowane w zanadrzu 267 mld dolarów nowych ceł na chińskie towary”, jeśli jego spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, podczas szczytu państw G20 w Buenos Aires 30 listopada, nie przyniesie przełomu ws. porozumienia handlowego. Decyzja ws. dalszych ceł ma zapaść w grudniu.

Dotychczas USA nałożyły cła w wysokości 250 mld dolarów na chińskie produkty, a Chińczycy w odwecie nałożyli cła w wysokości 110 mld na amerykańskie dobra.

Ropa na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 0,8 proc. do 66,6 USD/b - najniżej od tygodnia. Z kolei Brent w Londynie tanieje o 1,2 proc. wyceniana jest na 76,4 dolarów za baryłkę. (PAP)