Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 r. Przewiduje on, że każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i do wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia na tzw. liście "S".

W 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na program "75 plus" zaplanowano na 643,3 mln zł. Nowela, która jest inicjatywą rządową, zwiększa tę kwotę o 50 mln zł.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu "uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu bez zagrożenia dla finansów państwa".

Nowelizacja, oprócz zwiększenia limitu środków na ten rok, przewiduje również modyfikację mechanizmu korygującego zmiany w wykazie.

Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2018 r.(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka