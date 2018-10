Emilewicz o rankingu Doing Bussines: "Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji"

Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Nasz rząd wprowadził szereg zmian korzystnych dla przedsiębiorców. Spadek pozycji Polski w rankingu Doing Bussines wynika z walki o uszczelnienie systemu VAT. Ograniczenie wyłudzeń tego podatku i wynikające z tego miliardowe wpływy do budżetu, to ogromny sukces rządu - powiedziała PAP szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.