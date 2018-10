W konsekwencji planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bank ten mógłby stracić możliwość świadczenia pewnych usług w krajach EOG.

Wbrew wielokrotnym apelom przedstawicieli branży finansowej brytyjski rząd nie planuje próby pozostania we wspólnym rynku UE, co pozwoliłoby na dalszy nieograniczony dostęp do sektora finansowego na kontynencie.

"Irish Times" zaznaczył, że przeniesienie aktywów do Irlandii będzie wymagać zgody brytyjskiego sądu.

Według informacji gazety, irlandzka spółka córka - Barclays Bank Ireland plc - byłaby odpowiedzialna za wszystkie aktywności banku w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, a także obsługę prywatnych klientów oraz firm z interesami w tych krajach.

W ostatnich miesiącach przedstawiciele różnych brytyjskich banków publicznie wypowiadali się na temat możliwości przeniesienia części operacji do jednego z państw Unii Europejskiej w celu zachowania dostępu do świadczenia usług finansowych na terenie EOG.

