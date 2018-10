W posiedzeniu zarządu województwa udział wziął m.in. prezydent Przemyśla Robert Choma oraz jego zastępca Janusz Hamryszczak (PiS), który w niedzielę w drugiej turze wyborów będzie ubiegał się o fotel włodarza miasta. Jego konkurentem jest poseł Kukiz’15 Wojciech Bakun.

Zarząd województwa podsumował dotychczasowe inwestycje i ilość środków, które napłynęły do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Z danych przedstawionych na posiedzeniu wynika, że do tego regionu trafiło już ok. 300 mln zł. Są to pieniądze zarówno z budżetu województwa, jaki i programów unijnych takich jak Polska–Białoruś-Ukraina czy Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wśród ważnych dla miasta i powiatu zadań, które są realizowane marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wymienił Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji czy przebudowę drogi wojewódzkiej 885 z Przemyśla do granicy państwa, a także działania dotyczące reorganizacji szpitala wojewódzkiego.

Marszałek zapowiedział kolejne inwestycje, m.in. w przemyskim szpitalu wojewódzkim, a 5 mln zł ma być skierowane na doposażenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Zdaniem Ortyla inną ważną inwestycją jest rozbudowa drogi powiatowej Przemyśl-Arłamów-Ustrzyki, która miałaby stać się komunikacyjnym oknem w kierunku Bieszczad.

„Ta droga jest priorytetem i chcemy z niej zrobić drogę wojewódzką. Będzie to bardzo bezpieczna, biegnąca poza zabudowaniami, szybka trasa w Bieszczady” – dodał marszałek.

Ortyl zapowiedział także m.in. przejęcie przez samorząd województwa zbiorów przemyskiego Towarzystwa Naukowego. „Te planowane inwestycje, które chcemy zrealizować w Przemyślu i okolicach to jest kwota ok. 380 mln złotych” – wyliczył Ortyl. (PAP)

autor: Wojciech Huk