Prezydent Poznania poinformował o wysłaniu listu zapraszającego przewodniczącego PE za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Na początku tygodnia tą samą drogą przekazał informacje o zaproszeniu byłych prezydentów.

"Zaproszenie do Poznania na 11 listopada przyjął już prezydent Bronisław Komorowski, czekamy na decyzję Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Tymczasem poznaniacy wyszli z kolejną inicjatywą i zachęcili mnie, by oprócz byłych prezydentów RP – zaprosić też przyszłego. Nie wahałem się ani chwili!" – poinformował w środę prezydent miasta.

W każdym z listów Jacek Jaśkowiak opisał specyfikę obchodów 11 listopada w stolicy Wielkopolski. Ten dzień, poza Świętem Niepodległości, świętowany jest także jako imieniny ulicy Święty Marcin. Tego dnia mieszkańcy Poznania i turyści zjadają rogale świętomarcińskie – poznańskie przysmaki, których tradycja sięga końca XIX wieku.

"Wierzę, że dzisiejsza Polska – kraj wolny i demokratyczny – to także Pańska zasługa. Dlatego też byłoby wielkim zaszczytem dla mieszkańców i władz stolicy Wielkopolski, gdyby zechciał Pan Przewodniczący przyjąć zaproszenie do Poznania – miejsca, gdzie dzień 11 listopada stanowi fenomen radosnego, wspólnotowego świętowania" – głosi tekst zaproszenia.

Prezydent stolicy Wielkopolski przypomniał w listach do Donalda Tuska i do byłych prezydentów kraju, że gdy Polska 11 listopada będzie świętować stulecie odrodzenia swej niepodległości na oficjalnych uroczystościach, koncertach i marszach, Poznań, "jako jedyne z polskich miast, celebruje ten czas w zupełnie wyjątkowy sposób".

"W tym dniu odwołujemy się do naszej poznańskiej, bardzo żywej tradycji związanej z postacią Świętego Marcina, patrona jednej z głównych arterii w śródmieściu. Imieniny Ulicy, bo tak nazwaliśmy to wydarzenie, to kulturalny festyn, którego centralnym punktem jest barwny korowód z udziałem tysięcy poznaniaków" – napisał Jaśkowiak.

Jak zaznaczył, Święty Marcin "to dla nas przede wszystkim symbol dobroczynności – wyciągnięcia ręki do potrzebujących, wykluczonych i ubogich. To uosobienie człowieka wrażliwego na los innych, a tym samym odpowiedzialnego za wspólnotę, w której żyje". Podkreślił, że organizowane w jubileuszowym roku stulecia polskiej niepodległości przedsięwzięcie jest częścią programu Pochwała Wolności.

"Jego istotą jest refleksja nad ideą wolności oraz budowanie świadomej, aktywnej i odpowiedzialnej wspólnoty. Społeczności, która nie wyklucza, wznosi mosty porozumienia, a swoją siłę czerpie z jedności. Odnosząc się do dramatycznego losu, który dotknął naszą Ojczyznę na przestrzeni minionego wieku, to właśnie narodowa solidarność pozwalała nam nie tylko przetrwać czas zniewolenia i ucisku, ale też realizować rzeczy wielkie" – napisał prezydent miasta.

We wtorek na zaproszenie prezydenta miasta odpowiedział prezydent Bronisław Komorowski. W poście zamieszczonym w serwisie społecznościowym napisał do Jacka Jaśkowiaka: "Serdecznie dziękuję za zaproszenie! 11 listopada będę w Poznaniu".

Prezydent Poznania nie zaprosił na wspólne świętowanie obecnego prezydenta kraju.

21 października popierany przez Koalicję Obywatelską Jacek Jaśkowiak wywalczył w pierwszej turze reelekcję, pokonując m.in. kandydata Zjednoczonej Prawicy Tadeusza Zyska. Na Jacka Jaśkowiaka zagłosowało 55,99 proc. głosujących. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny