Szef rządu odwiedził późnym popołudniem Hutę Pokój w Rudzie Śląskiej – jednego z największych pracodawców w mieście, działającą od 178 lat. Obecnie huta, w ostatnich latach przynosząca straty, realizuje program naprawczy. "To jest perła historii polskiego przemysłu, musi dalej produkować i się rozwijać" – uznał premier.

"To jest bardzo ważny zakład pracy dla Rudy Śląskiej, daje ponad 800 miejsc pracy, jednak jest to zakład przechodzący trudną restrukturyzację, we współpracy z załogą, z pracownikami, którzy chcą te miejsca pracy utrzymać" – powiedział Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że właścicielem powyżej 50 proc. udziałów w Hucie Pokój jest obecnie Węglokoks. "Poprzez Węglokoks mamy pewne propozycje, pewne plany dalszego rozwoju, razem ze zmianami, które usprawnią, obniżą koszty" - poinformował.

"Rozmawiamy o tym m.in., w jaki sposób te produkty, które tutaj powstają, wzbogacić, żeby marże sprzedawanych produktów były wyższe, żeby dochody Huty Pokój były jak najwyższe" - dodał premier.

Szef rządu uznał, że Ruda Śląska rozwija się w sposób nierównomierny, ponieważ z jednej strony bezrobocie jest stosunkowo niskie w porównaniu do innych części Polski, ale z drugiej strony są takie miejsca jak huta, dla których pilnie potrzebne są nowe projekty.

„My je chcemy zaproponować w Rudzie Śląskiej" - zaznaczył. W tym kontekście wspomniał o zagospodarowaniu blisko 170 hektarów terenów należących do Huty Pokój, które częściowo muszą przejść rekultywację.

"Do tego potrzebne są środki, potrzebne są nowe inwestycje, ale we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest możliwość przyciągnięcia tutaj nowych inwestorów. Do tego potrzebna jest dobra współpraca między miastem, władzami miasta, władzami wojewódzkimi, rządem i oczywiście hutą Pokój" - powiedział.

Jego zdaniem, licząca 144 tys.mieszkańców Ruda Śląska powinna przyciągać nowych. "Powinny być tu tworzone nowe mieszkania w systemie Mieszkanie Plus, a one na razie nie są tworzone, bo nie ma tej odpowiedniej współpracy z obecnymi władzami miasta; podobnie programy prowadzące do czystego powietrza. Ruda Śląska potrzebuje programów antysmogowych (...) Te programy, które rząd PiS zaproponował, są bardzo dobrymi programami dla Rudy Śląskiej" – powiedział premier.

"To miasto z tradycjami potrzebuje nowego tchnienia, żeby się lepiej rozwijać, potrzebuje współpracy w ramach takich trudnych projektów, jakim właśnie jest Huta Pokój, potrzebuje nowych gospodarzy. Ja wierzę, że nasz kandydat - pan Marek Wesoły - jest najlepszym gospodarzem" - uznał Mateusz Morawiecki.

"Tutaj w Hucie Pokój symbolicznie, jak w soczewce, widać problemy miasta. Nie odwracamy się od tych problemów, wiemy, że one są niełatwe, ale chcemy je rozwiązywać razem z lokalnymi działaczami, z samorządowcami. Wszystkich samorządowców, z różnych partii, również z partii, które są konkurencyjne względem nas, zapraszam do współpracy" - zapewnił.

W drugiej turze wyborów w Rudzie Śląskiej obecna prezydent, bezpartyjna Grażyna Dziedzic zmierzy się z Markiem Wesołym z PiS. W pierwszej turze ubiegającą się o reelekcję prezydent poparło 20 010 osób (40,98 proc. poparcia), a Marka Wesołego 12 671 (25,95 proc. poparcia). W środę w Rudzie Śląskiej kandydaturę Dziedzic poparli: wybrany nowym prezydentem Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef Związku Miast Polskich, urzędujący od 25 lat prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, którą w środę odwiedził szef rządu, należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu – spółki Skarbu Państwa działającej w sektorach: górniczym, energetycznym i hutniczym oraz w branży logistycznej.

Huta i związane z nią spółki należą – po kopalni węgla kamiennego Ruda – do największych pracodawców w Rudzie Śląskiej, zatrudniając w sumie ok. 850 osób.

Obecnie rudzka huta, w ostatnich latach przynosząca straty, realizuje program naprawczy. Jego częścią jest m.in. ogłoszony w październiku program dobrowolnych odejść, w ramach którego grupa Huty Pokój zmniejszy zatrudnienie o ok. 90 osób, czyli 10 proc. Odchodząc z pracy chętni otrzymają m.in. pięciomiesięczne wynagrodzenie, nie licząc ustawowych odpraw.

Huta deklaruje pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy dla b. hutników. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, w mieście jest niskie bezrobocie - w lipcu br. było na poziomie 3,1 proc., wobec 4,5 proc. bezrobocia w woj. śląskim i 5,9 proc. średnio w Polsce.

Przed tygodniem poinformowano, że Węglokoks utworzy na terenie rudzkiej huty skład konsygnacyjny stali. Huta ma zyskać na tym podwójnie - poza dodatkowym źródłem dochodu będzie miała możliwość korzystania ze stałego dostępu do materiału wsadowego, potrzebnego do bieżącej produkcji – kęsów i blach w kręgach. To również część programu naprawczego zakładu.

Huta Pokój ma wieloletnie doświadczenie w produkcji wielkich konstrukcji; tworzyła m.in. konstrukcję fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, most kolejowy na Martwej Wiśle czy stalowy szkielet warszawskiej Rotundy PKO BP. Obecnie w hucie powstaje m.in. stalowa konstrukcja wieży szybowej kopalnianego szybu Grzegorz w Jaworznie, o łącznej masie 630 ton.