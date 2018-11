Drugie miejsce zajęła Norwegia (15,6 proc.), zaś trzecie miejsce wśród najczęściej wybieranych przez Polaków krajów do emigracji należy do Szwecji - 14,7 proc.



"Atrakcyjność kierunków skandynawskich to skutek panującej niepewności wokół zatrudnienia emigrantów w Wielkiej Brytanii, która w wyniku obaw przed Brexitem spadła na 5. pozycję naszego zestawienia. Jest to wynik najniższy od 2014 roku. Z kolei Norwegia, jak i Szwecja, kojarzone są z wysokimi zarobkami, które mogą być nawet 4-5 razy wyższe niż w Polsce, a także z dobrą opieką socjalną. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że nawet dla 31 proc. Polaków lepsze warunki socjalne stanowią zachętę do wyjazdu za granicę, co naturalnie wpływa na wybór Skandynawii" – powiedział wiceprezes Work Service Tomasz Ślęzak, cytowany w komunikacie.



Raport wykazał również, że z drugiego na czwarte miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła Holandia jako kraj emigracji zarobkowej, co wynika z sezonowej zmiany po zakończeniu okresu letniego. Odsetek ankietowanych rozważających emigrację na Wyspy Brytyjskie spadł do 3 proc. wobec 19 proc. ankietowanych rok temu.



Badanie zrealizowano na próbie N=593 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych w dniach 19-23 listopada 2018 roku. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Wykluczono z niej: emerytów, rencistów oraz osoby zajmujące się domem. Wyniki poddano procedurze ważenia na podstawie struktury zmiennych rekrutacyjnych wg danych GUS. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS.



