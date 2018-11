Elemental na 3 listy intencyjne ws. sprzedaży zdolności produkc. nowej fabryki



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Elemental Holding podpisał trzy listy intencyjne w sprawie sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej fabryki do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu sprzętu chłodniczego, podała firma. Spółka rozważa budowę nowej fabryki o rocznej zdolności około 30 000 ton.

Listy intencyjne zostały zawarte z wiodącymi organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, podano w komunikacie.

Łączny wolumen popytu na usługi recyklingu, wynikający z zawartych listów przekracza 40 000 ton rocznie.

"Jako lider na rynku recyklingu WEEE w regionie, postanowiliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie i zagospodarować silny wzrost organiczny rynku. Zawarte listy intencyjne obejmują zabezpieczenie sprzedaży zdolności produkcyjnych planowanej fabryki. Nasi partnerzy świadczą usługi zapewnienia odzysku i recyklingu dla największych producentów oraz dystrybutorów sprzętu AGD i RTV. Oznacza to, że możemy rozpoczynać nową inwestycję, która zwiększy nasze moce w zakresie przetwarzania sprzętu chłodniczego. Recykling sprzętu jest szybko rosnącym segmentem, dlatego nowa inwestycja przy pełnym zabezpieczeniu sprzedaży daje możliwość skokowego, a jednocześnie bezpiecznego rozwoju" - skomentował prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

