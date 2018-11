PKO BP określi nowe cele strategii w 2019 r., nadal nie wyklucza przejęć



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski określi na nowe cele strategiczne w przyszłym roku, bowiem jest już bliski osiągnięcia wszystkich celów zawartych w strategii do 2020 roku, poinformowali przedstawiciele banku. Bank chce rozwijać się zarówno w sposób organiczny, jak też poprzez przejęcia wybranych aktywów.

"Jesteśmy na najlepszej drodze do zrealizowania celów strategii na lata 2016 - 2020 wcześniej. Te cele być może osiągniemy niebawem - mówimy tu o perspektywie kilku miesięcy, a może nawet kilkunastu tygodni. Cele w postaci kosztów ryzyka oraz kapitału jako zdolności do wypłaty dywidendy bank już osiągnął" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski podczas konferencji prasowej.

"Z celem C/I jesteśmy bardzo blisko, bo po trzech kwartałach wskaźnik ten wynosi 45,1%, a cel na 2020 roku zakłada wskaźnik poniżej 45%. Wyzwaniem jest duży poziom kapitału, który powoduje, że cel ROE jest jeszcze do osiągnięcia, ale niebawem powinniśmy przekroczyć 10%. To powoduje, że bank określi nowe cele strategiczne w przyszłym roku" - dodał wiceprezes.

Dodał, że to, co nie ulegnie zmianie, to koncentracja banku na rozwoju technologicznym.

Koszt ryzyka wyniósł 0,63% w III kw. i jest najniższy w historii banku. Cel strategiczny to poziom kosztu ryzyka w widełkach 0,75-0,85%. Wskaźnik ROE wyniósł 9,7% na koniec września wobec celu powyżej 10% w 2020 r. Wskaźnik TCR wyniósł 18,4% na koniec września, a wskaźnik Tier wyniósł 17,1%.

"Obecna koniunktura jest lepsza niż zakładaliśmy, jednocześnie bank - jeśli chodzi o wewnętrzną pracę - był lepszy od prognoz. Kumulacja tych dwóch rzeczy spowodowała, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zrealizujemy cele ilościowe - jesteśmy już w pozycji do wypłaty dywidendy - chcemy ją zwiększyć do 50%, osiągnęliśmy założone koszty ryzyka, i jesteśmy blisko osiągnięcia ROE powyżej 10% oraz wskaźnika C/I poniżej 45%" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło.

Dodał, że rynek oczekuje przedstawienia nowej prognozy i zaznaczył, że będzie zgodna z projekcją makroekonomiczną banku.

"Być może w I, II, III kwartale 2019 roku powinniśmy przedstawić prognozę na kolejny okresy. Nie chcemy nic nagle zmieniać, ale wyznaczyć nowe cele, by organizacja je realizowała, a rynek rozumiał nasze plany" - dodał.

"Chcemy rozwijać się w sposób organiczny i nieorganiczny i pozyskiwać aktywa, które są korzystne z PKO BP. Jesteśmy zainteresowani obszarem zarządzania aktywami, leasingu" - podkreślił.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

