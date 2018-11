"Jeśli chodzi o amerykańskie środki przeciwko Iranowi, to są one całkowicie bezprawne i stanowią brutalne naruszenie decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. A postać, w jakiej te środki zostały ogłoszone i są wdrażane, nie może nie powodować głębokiego rozczarowania" - powiedział minister Ławrow na wspólnej konferencji prasowej w Madrycie z szefem hiszpańskiej dyplomacji Josepem Borrellem.

Jest to pierwsza reakcja Moskwy na nałożoną we wtorek drugą serię amerykańskich sankcji na Iran.

Jak zadeklarował Ławrow, Rosja - sama będąca celem sankcji USA - oczekuje, że będą sposoby na kontynuowanie współpracy gospodarczej z Iranem mimo amerykańskich sankcji. "Teraz w ramach wspólnej grupy uczestników (sygnatariuszy) porozumienia nuklearnego (światowych mocarstw z Iranem z 20015 r.) opracowywane są mechanizmy, które pozwolą na dalsze stosowanie się do postanowień tego dokumentu przede wszystkim w odniesieniu do stosunków gospodarczych z Iranem i bez udziału Stanów Zjednoczonych" - powiedział Ławrow. I dodał, że w kwestię tę "aktywnie zaangażowani są eksperci", którzy rozumieją, że "to jest możliwe i że takie środki zostaną znalezione".

"Przywiązujemy dużą wagę do tego spotkania" - oświadczył na konferencji prasowej szef hiszpańskiego MSZ. Dodał, że ze swoim odpowiednikiem z Rosji omawiał stosunki dwustronne i aktualne problemy międzynarodowe.

Ministrowie podpisali plan konsultacji politycznych na lata 2019-20.

"Zauważyliśmy wzmocnienie relacji handlowych" - wskazał szef hiszpańskiej dyplomacji, dodając, że już w tym roku ponad milion rosyjskich turystów odwiedziło Hiszpanię.

"Popieramy normalizację sytuacji na wschodzie Ukrainy" - oświadczył Borrell. Podkreślił, że Madryt opowiada się za "konstruktywnym dialogiem z Federacją Rosyjską oraz w ramach naszych stosunków z NATO".

Ze swej strony minister Ławrow wyraził nadzieję na rychłe zawarcie umowy z Hiszpanią o współpracy w walce z terroryzmem. Dodał, że projekt tego dokumentu jest obecnie analizowany przez stronę hiszpańską. (PAP)