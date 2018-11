Jak podkreśliła Mogherini, wspólnym, strategicznym interesem UE jest utrzymanie tranzytu gazu z Rosji przez terytorium Ukrainy i jest to "wspólne stanowisko", ale osobną kwestią jest sprawa spójności z tym stanowiskiem działań poszczególnych państw członkowskich.

"Jako Komisja Europejska staramy się nadać wspólne ramy, które pozwoliłyby nam zobaczyć na poziomie UE spójność projektów tego typu z naszym strategicznym interesem w kontekście projektów energetycznych, ale to jeszcze nie nastąpiło" - powiedziała podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu McGilla w Montrealu.

"Jest to kwestia, którą omawiamy dość często z państwami członkowskimi, i powiedziałabym, że jest to praca w toku" - dodała.

Odnosząc się ogólnie do polityki energetycznej, Mogherini powiedziała, że choć obszar ten nadal w znacznej części leży w kompetencji poszczególnych państw UE, czynione są wysiłki, by było tu więcej spójności.

"To prawda, że zależność od rosyjskiego gazu (w UE - PAP) jest wysoka, co jest jednym z powodów, dla którego szukamy możliwości dywersyfikacji źródeł i dróg przesyłu", ale to również jest "praca w toku" - stwierdziła.

Mogherini przebywała we wtorek z wizytą w Kanadzie, gdzie uczestniczyła w drugim posiedzenie komitetu ministerialnego UE-Kanada.

Szefowej dyplomacji UE wtórowała minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland, która stwierdziła, że Kanada "docenia i popiera" strategiczne znaczenie zachowania tranzytu gazu ziemnego przez Ukrainę.

Mogherini i Freeland podkreślały wyjątkowo bliskie relacje łączące obecnie UE i Kanadę, wynikające z przywiązania do tych samych wartości.