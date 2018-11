InPost zainstaluje Paczkomaty przy wybranych sklepach sieci Dino



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - InPost rozpoczął współpracę z siecią Dino, dzięki czemu postawi Paczkomaty InPost przy wybranych sklepach sieci, podała spółka. Do końca roku InPost planuje powiększyć infrastrukturę do 4 500 Paczkomatów.

"To kolejne porozumienie o współpracy z siecią handlową, które podpisujemy. Partnerstwa, nad którymi pracujemy, będą wzmacniać naszą infrastrukturę - zapewniając naszym klientom dogodne lokalizacje. Paczkomat InPost przy sklepach czy na stacjach benzynowych jest naturalnym uzupełnieniem oferty i pozwala sieciom handlowym na dodatkowe przewagi konkurencyjne. Dlatego mamy tak wiele zgłoszeń i zapytań w tym obszarze. Liczymy na szybką finalizację prowadzonych rozmów, a rozstawienie kolejnych maszyn realizujemy nawet w ciągu kilku tygodni od zakończenia formalności. Wiemy, że klienci sami zwracają się do sieci z prośbami o postawienie Paczkomatu InPost - my też dostajemy liczne zapytania ze wszystkich regionów Polski. Staramy się odpowiedzieć na potrzeby Polaków w obszarze szybkich i wygodnych dostaw przesyłek, stąd tak dynamiczny rozwój naszej infrastruktury" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku InPost dostarczył ponad 53 mln przesyłek, czyli o 48,8% więcej rok do roku - w tym Paczkomaty notowały wzrost o 49%, a kurier InPost o 48%, podano również.

"Dino dynamicznie rośnie, w ciągu ostatnich 3 lat otworzyliśmy 432 sklepy, a w okresie ostatnich 12 miesięcy 177. Obserwujemy zmieniające się potrzeby klientów i dostosowujemy do nich model działania sklepów czy asortyment. Paczkomaty będą dodatkowym udogodnieniem dla naszych klientów. Będziemy obserwować ich reakcje i zainteresowanie nowym rozwiązaniem" - dodał prezes Dino Polska Szymon Piduch.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)