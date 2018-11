PGNiG Termika może finansować akwizycje ze środków własnych



Jastrzębie-Zdrój, 07.11.2018 (ISBnews) - PGNiG Termika ma w planach akwizycje i może już je finansować z własnych środków, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

"W planach są akwizycje. Termika od czasu do czasu przynosi jakiś projekt" - powiedział Woźniak dziennikarzom w Jastrzębiu-Zdroju.

"Spółkę już stać na to, żeby się rozwijać przez akwizycje, nie muszą przychodzić do spółki-matki po pieniądze, tylko mogą to robić samodzielnie" - dodał.

Odnosząc się do terminów ewentualnych przejęć, powiedział: "Ja myślę, że coś się wydarzy, ale nie dziś i nie w tym roku".

Prezes podkreślił, że spółka zawsze woli wejść jako samodzielny inwestor, czego przykładem było przejęcie aktywów od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

PGNiG Termika kupiła od JSW Spółkę Energetyczną "Jastrzębie" w 2016 r.

PGNiG Termika SA, należąca do grupy kapitałowej PGNiG, jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)