To dramatyczna zmiana w porównaniu do okresu sprzed dwóch dekad, gdy mniej niż 40 proc. firm było w takim wieku – wynika z danych US Census.

Chociaż amerykańskie firmy starzeją się od dekad, to proces ten przyśpieszył po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Powód? Brak startupów. W przeciwieństwie do rynku pracy czy amerykańskich gospodarstw domowych rynek startupów nie podniósł się po ostatniej recesji.

Problemy małych firm śledzi ekonomista Lucas Puente. Uważa on, że wspomniane zjawisko jest dużym powodem do zmartwień. W 2016 roku powstało aż o 125 tys. mniej nowych firm niż w 2006 roku.

Jaki jest powód zapaści startupów? Jednym z wyjaśnień może być postępujące w szybkim tempie zjawisko koncentracji rynku. Z badania Brookings wynika, że im większa monopolizacja rynków w danym kraju, tym mniej działa w nim startupów.

