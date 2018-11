Salvini przedstawił nowe zasady dotyczące pobytu i utrzymania migrantów po tym, gdy Senat uchwalił w środę przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dekret w sprawie bezpieczeństwa i imigracji. Zgodnie z zaostrzonymi przepisami migranci, którzy popełnią przestępstwa, będą deportowani z Włoch.

Jak ogłosił minister, tylko migranci objęci ochroną międzynarodową będą mieli prawo do świadczeń na rzecz integracji. Ponadto mają zmienić się zasady funkcjonowania i finansowania ośrodków pobytu dla migrantów, które - jak ujawniły śledztwa - niekiedy były kontrolowane przez mafijne gangi.

"Ten, kto widział w imigracji szansę na dorwanie się do koryta, od dzisiaj jest na diecie" - oświadczył wicepremier Salvini. Podkreślił, że mafia sycylijska czy kalabryjska nie będą więcej przenikać do centrów pobytu, by czerpać z nich zyski. W ośrodkach - dodał - "pozostaną tylko prawdziwi ochotnicy".

MSW zapewniło jednocześnie, że migranci przebywający w ośrodkach na nowych zasadach i przy redukcji kosztów ich pobytu będą mieli zagwarantowane "podstawowe usługi oraz poszanowanie ich godności zgodnie z regułami europejskimi". Wszyscy otrzymają dach nad głową i wyżywienie, opiekę medyczną i sanitarną, kieszonkowe oraz kartę telefoniczną o wartości 5 euro.

Resort wyjaśnił, że w kwestii udzielania gościny będzie kierować się zasadą oszczędności w wydatkach także po to, by nie przeznaczać publicznych pieniędzy na integrację migrantów, którzy nie zostają potem we Włoszech i w większości przypadków nie otrzymują statusu uchodźcy.

Dlatego tylko uchodźcy będą mieli zapewnione lekcje języka włoskiego i kursy zawodowe.

Salvini oświadczył ponadto, że żadna decyzja dotycząca utworzenia ośrodków pobytu nie zostanie podjęta bez zgody burmistrzów.

Podsumowując uchwalone nowe zasady dotyczące polityki migracyjnej, szef MSW stwierdził: "W ciągu niewielu dni wprowadziliśmy porządek w dziedzinie, która czekała na to od 10 lat".

"Wprowadziliśmy porządek, reguły, powagę i transparentność do polityki udzielania gościny, która stała się kupczeniem, niekontrolowanym biznesem, opłacanym przez podatników" - powiedział Matteo Salvini.

Obecnie w ośrodkach pobytu we Włoszech przebywa około 144 tysięcy migrantów.